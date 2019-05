Elecciones Municipales 2019 La mitad de los pueblos del Aljarafe tendrán que buscar pactos de gobierno El PSOE es la lista más votada en 22 de la treintena de pueblos del Aljarafe

La mitad de los pueblos del Aljarafe necesitarán de pactos para formar sus gobiernos locales. Del otro lado, 10 mayorías absolutas pertenecen al PSOE y tres al PP (Tomares, Pilas y Villanueva del Ariscal). También obtienen mayorías absolutas el andalucista Modesto González en Coria del Río con Andalucía x Sí y Fernando Soriano, que gobernaba Bollullos de la Mitación como IU y se afianza bajo las siglas de Adelante.

El PSOE logra nuevas mayorías absolutas como en Castilleja de la Cuesta y gobiernos como el de Gines, Villamanrique o Aznalcázar incluso las aumentan de forma holgada. De otro lado municipios como Umbrete o San Juan de Aznalfarache pierden dichas mayorías y tendrán que buscar pactos para gobernar.

Muy difícil lo tienen los socialistas en Bormujos, donde PSOE y Adelante se han dejado un concejal de cada grupo respecto a la legislatura anterior y un pacto entre PP, Cs y Vox cambiaría el signo político del municipio.

Tampoco parece que pueda tener opciones de revalidar la alcaldía en Sanlúcar la Mayor el socialista Raúl Castilla, que pierde dos actas. La lista más votada es la del ex alcalde Eustaquio Castaño. Adelante y Vox obtienen dos ediles mientras que PP y Sanlúcar Activa obtienen un representante por lista.

Ciudadanos sufre un batacazo en Espartinas, donde logró con seis concejales ser primera fuerza en 2015 tras décadas de gobiernos populares y ahora se queda con un edil. Dos de las concejales no adscritas y ex Cs que quedaban del gobierno presentaban una candidatura que no ha logrado ni 50 votos. El PSOE se coloca como primera fuerza con cinco ediles, le sigue el PP con 4. Obtienen dos concejales Vox, Adelante y GIES mientras que VxE mantiene un acta.

El Partido Popular también logra ser la lista más votada en Húevar, pero el PSOE podría apoyarse en el edil obtenido por Adelante para gobernar. En Pilas Leocadio Ortega obtiene un gran resultado con 11 actas y en Villanueva del Ariscal Martín Torres revalida su gobierno dejando sin concejal a Ciudadanos.