Elecciones municipales Sevilla 2019 Piden a los colegios refrigerar las aulas para votar y los directores responden que no tienen aire acondicionado Desde el Ayuntamiento se ha mandado un correo electrónico a los responsables de los centros que han contestado que los alumnos soportan las altas temperaturas todo el curso

J.D. Sevilla Actualizado: 26/05/2019 19:51h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

De cara a los comicios locales y europeos que se celebran este domingo y teniendo en cuenta las altas temperaturas que se registran hoy, el Ayuntamiento de Sevilla se ha puesto en contacto con los responsables de los centros educativos de la capital en los que se instalan los diversos colegios electorales para que mantuvieran frescas las aulas con los sistemas de refrigeración. Las respuestas de los directores de estos centros no se ha hecho esperar y han recordado al Consistorio que los alumnos viven todo el cursos sin sistemas de aire acondicionado.

Este asunto, la falta de equipos de refrigeración en los colegios en Sevilla, no ha pasado de puntillas por la campaña electoral a la Alcaldía. Nada más lejos de la realidad. De hecho, todos los candidatos han hecho hincapie en sus propuestas a este respecto, como el PP que se ha comprometido a un plan especial para poner aire acondicionado en todos los centros.

Además, ante la llegada del antes de tiempo y el sufrimiento de los alumnos en las aulas, la Federación Provincial de Sevilla de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado, Fampa Nueva Escuela, decidió actuar y denunciar ante la Inspección de Trabajo la situación de altas temperaturas que están viviendo nuevamente los escolares en los colegios sevillanos.

Las mismas medidas que los alumnos

«Dadas las previsiones meteorológicas para el próximo domingo 26 de mayo, donde se puede llegar a alcanzar los 36 grados, rogamos que se facilite el encendido de los sistemas de refrigeración, con la intención de mejorar las condiciones de trabajo de todos los miembros de las mesas electorales, así como al electorado. No olvidemos que son personas las que soportan las inclemencias del tiempo», recoge el correo remitido desde el Ayuntamiento a los responsables educativos hace unos días.

«Me parece una burla. No tenemos sistemas. Así que transmite que van a pasar el calor horrible que pasan cada día nuestros alumnos y el profesorado». «Aquí hay 350 niños y 25 profesores que sufren esas inclemencias no un día, sino tres o cuatro meses». «No tendríamos incoveniente alguno. Únicamente tenemos un ligero contratiempo: no tenemos sistemas de refrigeración. Utilicen las mismas medidas que el alumnado y profesorado, es decir, abran ventanas, traigan ropa fresca y beban mucha agua». Éstas son alguans de las respuestas de los directores de tres centros de la capital que están circulando por las redes sociales.