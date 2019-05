Eduardo Barba @abcdesevilla Sevilla Actualizado: 23/05/2019 23:54h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El candidato socialista a la Alcaldía de Sevilla, Juan Espadas, ha destacado al término del «Debate a 5 por Sevilla»organizado por ABC su satisfacción no ya por el resultado personal en el envite sino por el «tono constructivo y respetuoso» del mismo. «Estoy satisfecho -ha dicho- porque ha sido un debate en el que hemos tocado muchos temas y se han podido plantear propuestas aparte de discutir desde posiciones diferentes. Se han clarificado cuestiones que en los días anteriores no habían estado del todo claras y ésta es la esencia de una campaña electoral y de la propia democracia. Me voy muy contento de este debate, donde se ha puesto a Sevilla por encima en temas esenciales».

Para Espadas, «este tono y este tipo de confrontación de ideas constructiva es lo que están demandando los sevillanos. Perdemos demasiado tiempo en discutir, en pelear y a veces en bloquear iniciativas políticas del adversario. Una cosa es la campaña y otra bien distinta debe ser la responsabilidad del gobierno de la ciudad. Sea cual sea el resultado electoral del domingo, el que vaya a gobernar la ciudad tiene que tener ese oxígeno que permita sacar adelante los temas. Y eso sólo se consigue en negociaciones y en mesas de acuerdos, no en mesas de bloqueos». Para el socialista, «el espíritu del Ayuntamiento de Sevilla camina en ese sentido de que los próximos cuatro años sean prácticos y de ejecución, de gestión, de que veamos en cosas como el metro un gran acuerdo entre las tres administraciones».

De hecho, en el debate en sí, el alcalde en funciones se ha vuelto a mover en ese campo de la mesura y el mensaje de corte muy institucional. «Hay que ser propositivos, aportar ideas desde el respeto y explicar bien a la gente los proyectos, porque los ciudadanos están cansados de la confrontación, de la pelea constante y de que a veces los intereses de cada partido bloqueen los planes esenciales que tiene una ciudad». «Hay que mostrar la satisfacción -ha insistido- por el tono constructivo y respetuoso de todos los compañeros de debate».