Elecciones municipales Sevilla 2019 Beltrán Pérez propone un plan de aparcamientos en Triana y la reurbanización del acerado El candidato popular promete a los vecinos de Los Remedios que «cumplirá con el barrio» y «escuchará» los problemas de todos los vecinos»

ABC Sevilla Actualizado: 18/05/2019 17:58h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla y portavoz del Grupo Municipal Popular, Beltrán Pérez, ha propuesto este sábado un plan de aparcamientos en Triana, la reurbanización del acerado del barrio, contenedores soterrados y «mejoras en seguridad».

Acompañado de miembros de su lista electoral, Pérez ha hecho públicas estas propuestas durante un paseo y reparto electoral en Triana, donde ha presentado las medidas de su programa electoral para el barrio.

Pérez ha señalado que quiere ser alcalde para mejorar todos los barrios, ya que «frente a calles sucias y con ratas, retrasos en los autobuses y tranvía, falta de poda, continuas caídas de árboles y ramas y abandono de parques, inseguridad ciudadana, vandalismo y gorrillas», él propone «planes de choque de limpieza en todos los barrios, red completa de metro y mayor frecuencia en Tussam, nuevo modelo de gestión para la mejora de parques y zonas verdes», y «policía de cercanía», con la dotación de 250 agentes más a la Policía Local y la instalación de cámaras de videovigilancia.

Pérez también ha abogado por «climatización de las aulas, apoyo y ayudas para el comercio minorista, atención personalizada en los Distritos, accesibilidad universal en calles y edificios públicos», un plan de reurbanización de calles, aparcamientos subterráneos y en superficie, y un «plan de equipamientos públicos y apoyo a las asociaciones vecinales» frente al «calor en los colegios, abandono del comercio tradicional, nula atención en los distritos, barreras arquitectónicas en todos los barrios, mal estado de acerados y calzadas, problemas de aparcamiento, falta de instalaciones deportivas, centros cívicos, espacios para asociaciones y subidas de impuestos desde 2016», ya que «así es como actualmente están los barrios con el PSOE».

Pérez ha manifestado que «un alcalde tiene que pisar el mismo suelo que pisan sus vecinos», por lo que ha prometido que si es alcalde estará «pendiente de los problemas de los vecinos para resolverlos». Ha indicado que esto es una declaración de intenciones de cómo quiere el PP ejercer el Gobierno de Sevilla, «un equipo de gobierno cercano a sus vecinos, en sus barrios».

Visita a Los Remedios

Además, el candidato del PP ha realizado una visita al barrio de Los Remedios, donde ha afirmado que será «el alcalde que cumpla con el barrio» y que «atienda y escuche los problemas de todos los vecinos».

Pérez ha señalado que «el barrio de Los Remedios lleva cuatro años abandonado, cuatro años en los que el gobierno del PSOE, del alcalde Juan Espadas, no ha escuchado las demandas y problemas de los vecinos».

En este sentido, ha manifestado en un comunicado que si es alcalde, «el depósito de la grúa estará fuera de Los Remedios en un año y medio y en su lugar irán zonas verdes e instalaciones deportivas. Todo lo haremos de manera consensuada con los vecinos», ha defendido.

Pérez ha pedido a los vecinos que le ayuden a «hacer el plan más ambicioso de ciudad que se haya hecho en la ciudad. Que nos ayuden a hacer una ciudad más verde y accesible, habitable, limpia, donde los jóvenes tengan oportunidades, más digitalizada, más segura, una ciudad a la altura de sus vecinos y del barrio de Los Remedios», ha detallado.

Igualmente, el popular ha añadido que «los vecinos no pueden decir que es mejor irse andando que en autobús. Hay que ofrecer los mejores servicios públicos, vamos a mejorar el servicio de Tussam para que tenga más frecuencia, y vamos a promover la Red Completa de Metro, tal y como ya se ha comprometido el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el presidente del gobierno del cambio».

Beltrán Pérez ha preguntado «desde cuándo no pisa el alcalde Juan Espadas el barrio de Los Remedios. Un alcalde tiene que pisar el mismo suelo que pisan sus vecinos, basta ya de estar en las nubes, hay que estar en el suelo», ha manifestado, a la vez que ha agregado que «se echa de menos al alcalde en las calles de la ciudad».

«Vamos a cumplir con Los Remedios y me volcaré como nadie lo ha hecho, no quiero que haya ni una sola persona que me diga que hay que cambiar el gobierno en este barrio porque no ejerce sus funciones ni cumple con sus vecinos», ha reiterado.