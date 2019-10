Zapatero se desmarca de González y pide a la izquierda que pacte «en cualquiera de las fórmulas» posibles El expresidente del Gobierno pide a los partidos progresistas que empleen la «imaginación» y recuperen la «confianza»

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha instado este lunes a las fuerzas políticas de la izquierda a que hagan todo lo posible por llegar a un acuerdo tras el 10 de noviembre y lo hagan «en cualquiera de las fórmulas» posibles.

En una entrevista en RNE, Zapatero no ha querido así descartar la fórmula de la coalición aunque tampoco la ha defendido, y ha recalcado que si el mandato de los votantes en las elecciones vuelve a ser una mayoría progresista entre PSOE, Podemos y «seguramente» el partido de Íñigo Errejón, Más País, «habrá que hacerlo».

«No puede haber un horizonte de nueva repetición» electoral, ha señalado el expresidente, quien ha pedido a los partidos progresistas que empleen la «imaginación» y recuperen la «confianza» y ha considerado que tras el 10 de noviembre todas las fuerzas políticas tienen que demostrar una «responsabilidad más acusada».

Para Zapatero, no hay «objetivamente» razones por las que las fuerzas de la izquierda no puedan conseguir un acuerdo «en cualquiera de las fórmulas». Y ha repetido esa última frase para señalar que ante una negociación «de esta envergadura» no se debería descartar ninguna.

El expresidente socialista se desmarca así de «gran coalición» realizada el viernes pasado por los expresidentes Mariano Rajoy y Felipe González.

El expresidente ha criticado por otro lado a Ciudadanos por haber pasado de pactar con Vox a decir que está dispuesto a apoyar a los socialistas. Entre esas dos posiciones «hay una distancia insalvable para mantener la credibilidad política».

En la entrevista, Zapatero ha hablado también de Cataluña para subrayar que «hay que intentar forjar todos los espacios en favor del diálogo, el reencuentro y la convivencia». Y ha señalado que la «cultura pacífica democrática» es «inequívoca» en la sociedad catalana y por eso se niega a «incorporar el riesgo de violencia» al debate político.