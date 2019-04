Debate TVE | Pedro Sánchez, Pablo Casado, Albert Rivera y Pablo Iglesias, en directo

Actualizar

23.11Sánchez se reivindica como la única opción de hacer frente al bloque de las «tres derechas». «La ultraderecha en este país es terrible, que está diciendo que hay que suprimir las autonomías, que la violencia de género es un invento...». «Eso sí, el cordón sanitario hay que ponérselo al Partido Socialista».

23.10Luis Ventoso: «Gran pregunta de Rivera sobre los Ere». «Rivera interpela a Sánchez: ¿dimitirá si hay condena por los ERES? Bravo», apostilla Isabel San Sebastián.

23.10Pregunta Rivera a Sánchez: «Si es verdad que Rajoy tenía que irse, si hay sentencia en los ERE en Andalucía, ¿usted va a dimitir? ¿Va a dimitir por los 900 millones de euros robados con los ERE?».

23.09Luis Ventoso: «La corrupción del PP fue una vergüenza, pero no es el asunto del tiempo presente. Además, el Psoe tiene también lo suyo, de entrada el mayor caso de corrupción de la historia de España, los ERE»

23.08Arremete Sánchez contra el líder del PP por la corrupción. «Se ha producido por primera vez en la historia una moción de censura. La sede del PP en Madrid era el gran bazar de la corrupción. El PP tiene 12 ministros procesados/condenados por corrupción, 9 dirigentes autonómicos. ¿A quién hay que poner un cordón sanitario, Rivera? ¿Al partido socialista?».

23.08Isabel San Sebastián: «Sánchez sigue sin contestar a nada. No se ha enterado de que la corrupción del PP ya no está en el debate».

23.06Casado, que reconoce los pactos alcanzados en el pasado: «Nosotros tenemos muy claro que no vamos a pactar con la izquierda, ni con los independentistas ni con los batasunos. No se puede pactar con aquellos que quieren romper España ni los que justifican las acciones de ETA».

23.06Isabel San Sebastián: «Iglesias se revela dispuesto a entregarse a Sánchez»

23.05Abre fuego Iglesias: «Todo el mundo que ha visto este debate, sabe que se acabaron los gobiernos de partido único. Parece que hay 5 fuerzas políticas que van a tener un escenario muy importante por delante. Cabría que solo hay dos posibilidades: PP con Vox y Cs o nosotros pactando con el PSOE. Estamos dispuestos a pesar de las dificultades y de las desconfianzas. Estamos dispuestos a hacer ese Gobierno, y emplazo a Sánchez a que diga claramente si está o no dispuesto a pactar con Ciudadanos».

23.04Comienza el bloque de regeneración democrática y pactos electorales.

23.04Luis Ventoso: «Tocado Casado con lo del PP votando con Bildu en el País Vasco, no ha sabido salir de ese rejón de Sánchez»

23.04Casado, a Sánchez: «Sigue sin decir si va a indultar a los presos secesionistas». Antes de eso, Sánchez ha recordado a Casado las ocasiones que el PP ha pactado con Bildu en el Parlamento vasco.

23.03Luis Ventoso: «Pablete habla de “altura de Estado”. El Club de la Comedia ja ja».

23.02Rivera: «¿Altura de Estado es quitar la bandera de España de parlamentos catalanes? Siempre que les buscamos, nunca están a nuestro lado».

23.02Iglesias: «Deberíamos mostrar una imagen mínimamente responsable, no enseñarnos fotos ni tirarnos papelitos. En este país hubo un golpe de estado en 1981 y el PSOE indultó al general Armada. Hay situaciones en las que la gente se merece un debate mínimamente sosegado».

23.01Manuel Marín: «Lo ha hecho dos veces. Una agradeciendo a Podemo su apoyo y otra ahora negándose a decir que no habrá indultos a golpistas. Que gran vasallo Iglesias si tuviese gran señor»

23.01«Y Iglesias sale al rescate», señala Isabel San Sebastián. Luis Ventoso: «Rivera ha planteado el quid: ¿queremos un Gobierno con separatistas, sí o no? Por cierto: Sánchez no niega que vaya a indultar a los golpistas».

23.00Contesta Sánchez: «Llevan diez meses mintiendo las dos derechas. Ustedes son licenciados en derecho, saben que hay que respetar la separación de poderes, el trabajo de la justicia, que no hay precedente de ningún presidente del Gobierno que no haya dicho antes de una sentencia qué es lo que va a hacer [en referencia a los posibles indultos]».

22.59Manuel Marín: «Sánchez lo pasa fatal en cuanto se habla de Cataluña. No lo puede evitar»

22.58El debate se torna intenso cuando aparece Cataluña en el centro. "No se ponga nervioso", le dice Rivera a Sánchez. Y coloca en el atril una foto enmarcada de Sánchez recibiendo a Tora en Moncloa. "Yo quiero un gobierno sin separatistas. Es una emergencia nacional enviarle a la oposición", dice Rivera.

22.58Manuel Marín: «Sánchez acaba de reconocer que ha perdido el debate».

22.57Ramón Pérez-Maura: «Incapaz de decir Sánchez que no indultará. Ahí se resume todo».

22.57Casado pide a Sánchez que aclare si va a dar indultos o no a los presos políticos.

22.57Isabel San Sebastián: «Usted no da la talla como presidente del gobierno. Amén»

22.56Manuel Marín: «Casado se reservaba para liderar esta parte del debate. Y si no era así, se ha crecido».

22.56Toma la palabra Casado: «Usted ya ha pactado [a Sánchez], y por eso ya no dice si va a indultar o no a los presos golpistas». «Usted, por permanecer en la Moncloa, pacta con el lucero del alba».

22.54Responde Iglesias: «La situación que hay en Cataluña solo se va a resolver con diálogo, y tengo la sensación de que se usa como un ladrillo que arrojar al rival. Si hay algo que es una traición a España es que haya expresidentes y exministros que acaban en consejos de administración de las grandes empresas, si algo es una traición a España es la corrupción. Deberíamos dejar a un lado determinado lenguaje y asumir que lo de Cataluña solo se va a resolver con empatía y diálogo».

22.54Manuel Marín: «Mucho no es no con el referéndum. Pero calla respecto a los indultos a lo que han aludido Casado y Rivera»

22.54Isabel San Sebastián: «Sánchez suena más falso que Judas cuando habla de independentismo. Alguien debería decírselo».

22.53Luis Ventoso: «Sánchez cuando está contra las cuerdas siempre vuelve a la corrupción del PP. Churras y merinas».

22.52Replica Sánchez. «No despisten ustedes, señores de la derecha. La moción de censura fue por la corrupción del Partido Popular». « No despisten ustedes. La moción de censura a Rajoy fue por la corrupción. Las derechas saben que el problema de Cataluña no es la independencia sino la convivencia. Lo que tenemos que hacer es dialogar dentro de la Constitución. No va a haber con un Gobierno socialista ni un referéndum de independencia ni independencia. Lo que sí se va a hacer es decir a los líderes independentistas que deben volver a la vía estatutaria».

22.52Isabel San Sebastián: «Casado ahora se luce y pesca entre los que se han ido a Vox».

22.51Turno de Casado, sobre Cataluña: «La unidad de España está en riesgo por culpa del Gobierno de Sánchez. Tienen a Sánchez como su candidato favorito». «Si a Sánchez ya lo vimos negociando en Pedralbes esas 21 medidas vergonzosas, ¿qué no hará ahora para seguir en el poder? Nosotros proponemos aplicar la Constitución en Cataluña».

22.50Luis Ventoso: «El talón de Aquiles (uno de los muchos) de Iglesias: no cree en la unidad de España. Entre eso y el chalet...». «Iglesias ya no ha sacado la Constitución. El Título II no le interesa», apostilla Isabel San Sebastián.

22.50Iglesias: "A mí me duele España cuando veo índices de pobreza infantil o de empleo precario", le contesta a Rivera. "Lo que une a ciudadanos que tienen sentimientos diferentes son los servicios públicos de calidad. Claro que Esaña es plurinacionalidad, si hasta la Constitución habla de ello. Hace falta un poco de diálogo, un poco de empatía y menos insultos y gritos".

22.50Luis Ventoso: «Rivera está en su plató fuerte con la unidad de España y lo ha bordado.».

22.49Isabel San Sebastián: «Rivera vuelve a la carga con energía».

22.49«Yo quiero un presidente al que le duela España», apostilla Rivera.

22.48Rivera: «El día que se declaró la independencia ilegal, a mí se me saltaban las lágrimas. Unos políticos irresponsables rompiendo un país y una democracia. A mí me duele España, al señor Sánchez no le importa, es capaz de sentarse con Torra. Ha llegado al poder con los separatistas y quiere seguir en el poder con ellos. Queremos un país de ciudadanos libres e iguales. Yo veo una nación solo en España».

22.48Luis Ventoso: «Pero qué actor tan poco creíble es Sánchez con su épica mirando a cámara. De verdad que cuesta creer las encuestas...»

Ver más