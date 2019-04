¿Estoy a tiempo de votar por correo en las elecciones generales?

S.E. Madrid Actualizado: 23/04/2019 14:00h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La Junta Electoral Central ha acordado este lunes ampliar el plazo de entrega en las oficinas de Correos del voto para las elecciones generales y a las Corts valencianas hasta el próximo jueves 25 de abril de 2019. Así lo ha decidido tras recibir una solicitud del PSOE, que instaba al organismo a prorrogar el periodo para entregar el voto por correo de los comicios que se celebrarán el próximo 28 de abril. Hasta ahora, los votantes tenían hasta el miércoles 24 para llevar a una oficina de Correos su voto.

Plazo para pedirlo finalizado

Tal y como recuerda Europa Press, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece que el plazo para pedir el voto por correo va desde la fecha de la publicación de la convocatoria de las elecciones (en nuestro caso el 5 de marzo) hasta el décimo día anterior a la votación, es decir, este plazo finalizó el día 18 de abril. Si aun no has solicitado tu voto no podrán ejercer el derecho a sufragio a no ser que ocudas a tu lugar de empadronamiento.

Plazos para entregarlo

Este es el plazo que la JEC ha ampliado. Una vez solicitad el voto, el siguiente paso llega una vez se recibe la documentación necesaria para votar por correo. Esto se produce a partir del trigésimo cuarto día posterior a la convocatoria y antes del sexto día anterior al de la votación, es decir, en nuestro caso, entre el 8 y el 21 de abril. Después, el votante deberá remitir toda la documentación por correo hasta el tercer día previo a la celebración de los comicios. Concretamente, el 25 de abril tras la ampliación.

¿Qué documentos hacen falta?

Los impresos de solicitud de voto por correo están en cualquier oficina de correos. Para ello habrá que llevarpermiso de conducir, pasaporte o tarjeta de identidad/residencia de extranjero. La documentación para votar llegará a casa por correo certificado –es decir, debe ser recibido personalmente–.

Una vez rellenada nuestra papeleta hay que guardarla en el sobre, cerrarlo y llevarlo a cualquier oficina de correos. La oficina tramitará el envío como correo certificado y será gratuito.