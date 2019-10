Casado sitúa al PP como único capaz de ganar al PSOE Rechaza el plan «antibloqueo» de Sánchez, al que ve como un «pirómano»

Pablo Casado exhibió ayer en el Parque del Retiro el optimismo que reina en el PP estos días, con unas encuestas que reflejan una tendencia positiva que esperan que les lleve a adelantar al PSOE a lo largo de la campaña. «Estamos rozando ya los cien diputados», comentaron fuentes populares, antes de conocer la encuesta que publica hoy ABC. El líder del PP convocó a todos los candidatos de la lista por Madrid, con Ana Pastor como «fichaje estrella», como la definió Isabel Díaz Ayuso, para presumir «de equipo, de experiencia y de apertura a la sociedad». Allí, Casado se dirigió a los votantes de centro-derecha, a esos once millones de electores que dieron la mayoría absoluta a Rajoy en 2011, para avisarles de que el único partido que puede ganar a Sánchez, «la única alternativa» al PSOE, es el Partido Popular.

Los populares colocan ya a Ciudadanos y Vox en «segunda división», mientras ellos disputan el campeonato en solitario con el PSOE. Por eso quieren aglutinar el voto de centro-derecha en sus siglas, tras el rechazo de Ciudadanos a España Suma cuando se le ofreció. Ese es su objetivo en esta precampaña, y no seguir el juego a los planes de «desbloqueo» de Sánchez. Pablo Casado rechazó de plano la propuesta del candidato socialista.

«Es algo inaceptable», sentenció el líder del PP, quien ve a Sánchez como un pirómano que ahora va de apagafuegos: «Alguien que crea un incendio no puede ponerse el casco de bombero. Igual que los pirómanos no apagan los fuegos, los que llevan bloqueando conscientemente la situación política no pueden engañar diciendo que si se les vota van a desbloquear la situación». La agenda de desbloqueo planteada por Sánchez, remató el líder del PP, «daría risa si no fuera por lo vivido en los últimos meses».

Casado ve las elecciones como cosa de dos: o Sánchez o él. Por eso, el presidente del PP retó ayer al líder socialista a un cara a cara, para debatir sobre economía, política social, internacional o territorial. Quiere que se haga visible esa batalla bipartidista, en la que, a su juicio, los demás partidos tienen un papel ya secundario. Bajo la estatua de Alfonso XII, recordó la época de la Restauración, de la España «de la reconciliación, del bipartidismo y del turnismo para garantizar la estabilidad». Según Casado, el PP es el único partido ahora capaz de garantizar la unión de los españoles.

Su número dos, Ana Pastor, presumió de «moderación» y subrayó que el PP es «un partido reconocible» que puede presumir de gestión.