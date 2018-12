Actualizar

15.50Crecen las voces desde Madrid, pero también en Sevilla, que quieren Susana Díaz abandone su cargo tras perder la Junta de Andalucía por primera vez en 36 años para el PSOE. Ábalos ha explicado esta mañana que «una eventual dimisión de la presidenta y líder del PSOE-A forma parte de su responsabilidad».

15.35Los expertos sociólogos alertan de que la irrupción en la vida política de un partido de extrema derecha como Vox provocará más crispación e inestabilidad política en las instituciones. También aseguran que «era verosímil» que entrara en el Parlamento andaluz siguiendo la senda de partidos de extrema derecha en Francia, Italia, Austria, EEUU o Brasil.

15.00Tanto Moreno como Casado han insistido en que es posible pactar con Vox y, en palabras del candidato, «si hay voluntad» para que el cambio se produzca «no se puede frustrar» esas expectativas de los ciudadanos.

14.51El líder del PP andaluz, Juanma Moreno, ha instado a Susana Díaz a que no se agarre a «un clavo ardiendo» buscando «pactos imposibles» porque su tiempo en Andalucía «ha pasado», y ha pedido a Ciudadanos y a Vox que no estén pensando en «cálculos» electorales y se avengan a pactar con él.

14.45Adelante Andalucía considera que en las elecciones andaluzas han «resistido pero no cumplido» los objetivos que se marcó la nueva coalición de Podemos e IU, que en los comicios del 2015 lograron entre ambas formaciones veinte escaños y ahora han descendido a 17.

14.40El secretario de Organización de los socialistas, José Luis Ábalos, ha apuntado hoy lunes a la «necesaria regeneración» del proyecto de la federación más potente de los socialistas.

14.30Susana Díaz ha reconocido que no están «contentos» con el resultado electoral pero ha destacado que cuenta con la confianza de su Ejecutiva «para seguir al frente del proyecto socialista en Andalucía».

14.24El Parlamento andaluz contará en la undécima legislatura que se inicia tras las elecciones autonómicas de este domingo, 2 de diciembre, con un total de 63 'caras' nuevas en su hemiciclo, mientras que de los 109 diputados 57 son hombres y 52, mujeres.

14.17Casado ha subrayado que tras el varapalo del PSOE, Sánchez no debe alargar su agonía y convocar elecciones cuanto antes. Además, ha pedido a Juan Manuel Moreno que dirija las negociaciones para formar el Gobierno del cambio en Andalucía.

14.13Ciudadanos apuesta, como primera opción tras las elecciones andaluzas, un gobierno dirigido por su candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Marín y pide al PSOE y PP, primera y segunda fuerzas en votos, que «no bloqueen» a este Gobierno

14.08Susana sobre el ascenso de Vox

14.03El PSOE-A domina el mapa electoral por municipios tras las elecciones, con victorias en la gran mayoría de localidades andaluzas, aunque sólo vence en tres capitales -entre ellas Sevilla y Málaga-, mientras que el PP lo ha hecho en cuatro y Adelante Andalucía en la restante.

13.58El 'bipartidismo' de PSOE y PP ha registrado su mínimo histórico en Andalucía en las elecciones autonómicas con un apoyo inferior al 49 por ciento en las urnas, 13,5 puntos menos que en los comicios de marzo de 2015, tras perder en conjunto 718.395 votos para sumar 1.758.518 sufragios.

13.51Las declaraciones de Susana Díaz tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Regional:

13.33La Junta Electoral de Andalucía (JEA) ha desestimado una denuncia presentada por el PP-A contra RTVE por la denominación de su candidato como Juan Manuel Moreno en el debate a cuatro del 26 de noviembre, en lugar de Juanma Moreno. Aquí un tuit que utiliza la misma denominación.

13.20El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha pedido al PSOE-A y al PP que «no bloqueen» un gobierno «limpio» de Ciudadanos para Andalucía, una propuesta que «creen es la mejor» para la comunidad.

13.16El líder del PP-A, Juanma Moreno, valorará este lunes los resultados de los comicios del 2 de diciembre junto a Pablo Casado en el en el Comité Ejecutivo Nacional.

13.10Reacciones tras las elecciones. Antonio Maíllo (Adelante Andalucía): «Hemos resistido pero no cumplido los objetivos de Podemos e IU en las elecciones andaluzas».

13.08Vox contra todos. ABC resume las críticas de la izquierda más influyente frente al discurso radical del partido presidido por Santi Abascal

12.59La prensa internacional sobre las elecciones andaluzas: «la primera prueba del frágil Gobierno de Sánchez». Medios de todo el mundo se han hecho eco de la llegada de Vox al Parlamento.

12.48El presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, ha garantizado que su formación «nunca será obstáculo» para una mayoría alternativa en Andalucía «a la corrupción socialista y el comunismo chavista que estaba dirigiendo la política en este momentos», aunque ha insistido en que «el único pacto» de su formación es con los 400.000 andaluces que les han votado.

12.32Moreno llega al comité ejecutivo del PP señalando que no ve «dificultades» para un acuerdo de gobierno con Ciudadanos.

12.25Adelante Andalucía considera que en las elecciones andaluzas han «resistido pero no cumplido» los objetivos que se marcó la nueva coalición de Podemos e IU, que en las elecciones del 2015 lograron veinte escaños entre ambas formaciones y ahora han descendido a 17.

12.16Pedro Sánchez, reunirá mañana martes a la Ejecutiva Federal del partido en su formato al completo -casi medio centenar de personas- para analizar la debacle en Andalucía, donde los socialistas se han dejado 14 escaños, más de 400.000 votos y se arriesgan a perder el poder por vez primera en 36 años si pacta la derecha.

12.02Pablo Iglesias llama a salir a las calles tras el auge de Vox en Andalucía. Podemos no hace autocrítica y culpa al PP y Cs del éxito de Abascal: «Sus discursos han dado alas a la extrema derecha».

11.53Tras 36 años de gobierno socialista, los andaluces han apostado claramente por un cambio político en su comunidad. Queda por ver cómo articulan PP, Ciudadanos y Vox el giro histórico en la Junta de Andalucía. Estas son las cuentas de la derecha para desalojar al PSOE del poder en Andalucía.

11.42El periódico británico «The Guardian» destaca este lunes el avance de la extrema derecha en Andalucía con los resultados obtenidos por Vox.

