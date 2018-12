Como era de esperar, Twitter ha estado que arde con la jornada electoral del 2 de diciembre. Desde los cuatro partidos más votados (que han seguido el escrutinio desde sus respectivas sedes) hasta los «twitteros» más activos han tomado las redes sociales con las elecciones andaluzas.

Así, los comicios autonómicos han protagonizado los «trending topics» regionales y de todo el país con la etiqueta #EleccionesAndalucía. Otro de los hashtag que también ha tenido un gran protagonismo ha sido ' Sanlúcar' por el incidente del colegio electoral por el que se ha retrasado la jornada electoral al sufrir la llegada de papeletas de Equo un retraso.

No sé si ver el escrutinio con palomitas o con un colacao teniendo en cuenta que los colegios electorales de Sanlúcar de Barrameda cerrarán a las 22:15 🤔 #EleccionesAndalucía pic.twitter.com/nmUNNAJtcW

Pero la máxima protagonista de la noche electoral fue, sin duda, Susana Díaz y el PSOE tras darse a conocer los resultados del escrutinio.

Todos los candidatos, excepto Susana Díaz, han compartido sus impresiones a través de sus cuentas personales de Twitter.

Así, Juanma Moreno celebra «el fin de 40 años de hegemonía socialista» en Andalucía:

Mientras, Adelante Andalucía insiste en que hay que parar a la extrema derecha:

No hemos cumplido los objetivos pero nuestra principal preocupación no es tener tres diputados más o menos sino parar a la extrema derecha. Eso sí Susana, no nos metas en tu bloque que llevas tres años y medio alimentando a la derecha naranja y la azul y metiste a Vox en campaña.