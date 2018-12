ELECCIONES ANDALUCÍA 2018 Juanma Moreno da un paso al frente para pilotar el «cambio» y acabar con el «monopolio» del PSOE en Andalucía El candidato del PP, vitoreado ya como presidente, prepara su investidura pese a perder siete escaños: «Andalucía quiere cambio y va a tener cambio»

A las siete y media de la tarde, el destino de Juanma Moreno parecía escrito. A esa hora se bajaba de la furgoneta del cambio, su vehículo en la caravana electoral, y entraba en la sede del PP andaluz en Sevilla el candidato popular a la Presidencia de Junta de Andalucía. Llegaba cauto, cruzando los dedos, confiando más en un golpe de suerte que en la posibilidad real de acabar con 37 años de socialismo en Andalucía. Pero las urnas echaron por tierra todas las teorías de la predestinación. Juanma Moreno salió, ya de madrugada, de la sede de la céntrica calle San Fernando -el santo de la Reconquista- convertido en el virtual presidente de la Junta de Andalucía, vitoreado por los suyos y los militantes que empezaron a llegar en masa a la sede, como en una romería.

Fue una noche histórica con un resultado que no era el esperado para la mayoría, aunque la encuesta publicada por ABC a las ocho de la tarde ya anticipaba la sorpresa de Vox y el hundimiento del PSOE.

Fue una derrota dulce para el PP, que sabe a gloria y a victoria, a pesar de haber perdido siete escaños respecto de las elecciones de 2015 y casi 300.000 votos. El PP ha bajado de 1.065.000 a 748.000 sufragios, casi seis puntos menos en una legislatura pero poco importa eso cuando en sus manos está pilotar una alternativa de gobierno al PSOE andaluz, que ya no va a celebrar su 40 cumpleaños en el poder.

Aguanta el sorpasso

¿Quién se lo iba a decir hace sólo quince días? Contra todo pronóstico, conjurando la amenaza del «sorpasso» de Ciudadanos y la irrupción de Vox, con 26 escaños, el número más bajo de representantes del PP desde las autonómicas de 1990, el presidente regional de los populares ha logrado una gesta. Moreno, al que muchos en su partido daban por desahuciado e incluso había quien especulaba con asistir a su sepelio político esa misma noche, había resucitado tres horas después. Lo hacía convertido en un referente de su partido, en un líder, en el primer presidente que no es del PSOE que ocupará el sillón del Palacio de San Telmo, la sede de la Presidencia andaluza, si logra convencer a Ciudadanos y Vox para que le voten. «Andalucía quiere cambio y, por tanto, va a tener cambio», proclamó convencido.

Tanto el partido naranja como el de Santiago Abascal han propugnado un cambio en la campaña electoral. Y el candidato del PP dejó claro esa misma noche que no va a perder un minuto en tomarles la palabra. Con el «aval» del 50% de votos entre las fuerzas de centro y derecha, como apuntaba Javier Arenas a ABC, y la suma aritmética de 59 escaños (el umbral de la mayoría absoluta está en 55), parece inexorable que esa catarsis cristalice en un gobierno distinto, con un partido que no será el que ha mandado durante 37 años en la Comunidad.

En la sede del PP regional no daban crédito. Desde la cautela y la reserva pasaron a la euforia desatada y el líder salió a la calle vitoreado por simpatizantes

El candidato de Ciudadanos, Juan Marín, ya expresó en el primer debate televisivo que si sumaban gobernarían juntos, pero Moreno podría encontrar dificultades en unir a la formación naranja y a Vox en un Ejecutivo, aunque los populares no creen que eso pueda truncar «un cambio histórico» que llevan persiguiendo tres décadas.

Primeros contactos

El candidato del PP tiene ahora que gestionar esa voluntad de las urnas y no va a perder el tren que le han brindado las urnas la segunda vez que se presenta a dirigir la Junta. «Me voy a poner a trabajar esta misma noche para hablar con todos los grupos parlamentarios para alcanzar una mayoría alternativa al PSOE y voy a anunciar que me voy a presentar a la investidura como presidente», anunció el jefe de filas de los populares en su comparecencia ante la prensa, a las 22.45 horas, rodeado de sus más fieles.

A su derecha estaba Loles López, la secretaria general, y a la izquierda, su coordinador de campaña, Elías Bendodo. Detrás, su equipo de máxima confianza, con Toni Martín, Alicia Martínez, Patricia del Pozo y la presidenta del PP sevillano, Virginia Pérez. No estaba Juan Ignacio Zoido, el cabeza de cartel por Sevilla.

La euforia inundó la misma sala de prensa, que tomada por militantes, interventores y dirigentes que lo vitoreaban al grito de «sí, sí, sí, el cambio ya está aquí», nada más bajar las escaleras de la segunda planta de la sede del PP, donde estuvo encerrado con su equipo durante el recuento.

A las 23.40 horas, Moreno salió a la puerta de la sede para escuchar cómo lo aclamaban los suyos como próximo presidente de la Autonomía. Las banderas rojigualdas y andaluzas ondeaban en la calle San Fernando, que es también el nombre del cementerio más grande de Sevilla. Pero San Fernando no era anoche un funeral. Aquello era una fiesta.

Moreno, aclamado por los suyos, afirma que va a garantizar la alternativa: «Andalucía quere cambio y, por lo tanto, va a tenera cambio»

En la sede del PP no daban crédito. Sucedió una paradoja: quien ha ganado (Susana Díaz), pierde, mientras que quien ha perdido (Moreno está en segunda posición), gana. El candidato recurrió a la anáfora para remarcar con solemnidad la épica del 2D. «Esta noche han acabado 40 años de hegemonía del PSOE en Andalucía», afirmó, interrumpido varias veces por los aplausos de su tropa. «Esta noche ha acabado una manera de gobernar distanciada de los ciudadanos que no ha sido capaz de entender los anhelos y las ilusiones del pueblo; esta noche se ha hecho realidad el sueño de cientos de miles de andaluces», advirtió.

«Esta noche ha acabado el monopolio de un partido único», añadía. Sus seguidores le aplaudían a rabiar y dejaban escapar algunas lágrimas de alegría.

La aritmética parlamentaria favorece al PP como nunca antes. Los andaluces han puesto patas arriba el tablero político en el santuario socialista de Felipe González y Susana Díaz. Juanma Moreno puede acabar con la leyenda negra que perseguía al PP, ese partido que perdía incluso cuando ganaba, como le ocurrió en 2012 a Javier Arenas, quien llegó sonriente a la sede del PP pasadas las diez y media de la noche para felicitar al candidato.

Euforia en la sede

En la sede la euforia estaba desatada y el líder popular la jaleaba con sus palabras. «Esta tierra es un fórmula 1 y la diferencia es que ahora vamos a poner a un buen piloto». Moreno repitió que «mañana mismo vamos a establecer un diálogo franco y certero» para consumar ese «gran cambio». Esta tierra «necesita como agua de mayo un nuevo gobierno».

En su intervención tuvo palabras de agradecimiento para su partido, «que es una gran familia», para su líder nacional, Pablo Casado, omnipresente durante toda la campaña, para su equipo, los interventores del PP y votantes y para su familia y su mujer, Manuela, «por los malos ratos». Concluyó su comparecencia sin preguntas ante los periodistas con un grito: «Viva Andalucía, viva España».

En las provincias, el PP resistió mejor que el PSOE el viento de cara de los partidos emergentes como Vox y Ciudadanos, que pescaban en su caladero electoral.

En Almería y Málaga, los populares pasan de cinco a cuatro diputados, mientras que en el resto de provincias se quedan con tres de los cuatro que tenían. La excepción es Huelva, golpeada por los casos de corrupción que atenazan al PSOE, donde los populares aguantan el tipo y conservan sus tres representantes.

Juanma Moreno ya está preparado para su investidura. El próximo presidente lo deciden los diputados y las cuentas le salen por primera vez en 37 años de historia de la Autonomía.