Andalucía Ged y Arcano gestionarán 250 millones de fondos Feder destinados a proyectos andaluces Queda fuera de la selección Alter Capital, la única empresa andaluza con experiencia en sector que optó al contrato

Seguir María Jesús Pereira @mjesuspereira Sevilla Actualizado: 16/08/2019 07:27h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Ged y Arcano optan a gestionar 250 millones de fondos europeos en Andalucía

El Banco Europeo de Inversiones (BEI), órgano financiero de la UE, ha seleccionado finalmente a Ged y Arcano para gestionar los 250 millones de euros del programa operativo Andalucía Feder 2014-2020 destinados al desarrollo de inversiones sostenibles e infraestructuras públicas y urbanas en la región, según fuentes de la institución. Ese dinero irá destinado a proyectos que tendrán que ser cofinanciados también por empresas privadas. Se queda fuera de la selección del BEI la gestora andaluza de fondos Alter Capital, dirigida por Ángel González Bravo, que ha mostrado su sorpresa porque entiende que cuanto más empresas puedan captar inversiones privadas será mejor para Andalucía.

Las inversiones con estos fondos -que son reembolsables en su totalidad porque no se trata de subvenciones- tendrán como objetivo la rehabilitación de zonas degradadas, el apoyo social y económico a comunidades desfavorecidas, la mejora de la eficiencia energética en edificios públicos, la innovación urbana o la recuperación de patrimonio cultural. Todos los proyectos deben tener un porcentaje mínimo de coinversión o cofinanciación privada, equivalente al 30% del coste del proyecto.

En 2018, el BEI publicó la convocatoria con las bases de la selección de las gestoras encargadas de buscar financiación privada para complementar esa inversión pública con fondos Feder. «Tanto Ged como Arcano han superado todas las fases de selección hasta el momento. Se ha firmado una primera parte del contrato con ambas, que será efectiva cuando se suscriban algunos documentos adicionales», ha informado a ABC fuentes del Banco Europeo de Inversiones.

El BEI ha firmado primero con Ged y Arcano el contrato por un importe inicial de 122 millones de euros correspondiente a la primera fase del programa. «Los contratos se ampliarán hasta los 250 millones cuando esta cantidad esté disponible, con arreglo a los términos y condiciones previstos en los acuerdos correspondientes», ha añadido el BEI. Un 25% de los primeros 122 millones de euros serán repartidos a partes iguales entre Ged y Arcano, mientras que el otro 75% serán repartidos entre los intermediados si han logrado invertir una cantidad determinada durante los 18 primeros meses. Si no se logra ese objetivo ya no recibirán más fondos para invertir.

Desacuerdo

«Esperamos que el nuevo Gobierno andaluz pueda ampliar a tres las gestoras homologadas para el análisis de los proyectos de inversión con fondos Feder. Fuimos preseleccionados junto a dos gestoras internacionales con una puntuación similar. Entendemos que el hecho de ser Alter Capital la única gestora con sede social, operativa y equipo en Andalucía nos da un network diferencial para captar proyectos de empresarios andaluces versus otras gestoras. En cualquier caso siempre será mejor para la Administración contar con tres gestoras en lugar de tres generando proyectos de inversión», ha declarado a ABC el socio director de Alter Capital, la sociedad de capital riesgo que se ha quedado fuera del proceso de selección.

A juicio de Ángel González, «el que hubiera tres gestoras, y no sólo dos, permitiría que hubiera mas opciones para que los fondos se inviertan en su totalidad, se repartan entre más proyectos y no haya que devolverlos a Europa si no se encuentran inversores. Desde Alter Capital ya tenemos identificados mas de diez proyectos con la coinversión privada necesaria por parte de promotores andaluces para ser financiados con esos fondos. La inversión total de esos fondos alcanzaría los 100 millones de euros».

En otras ocasiones, esos fondos han sido utilizados para rehabilitar la antigua estación de Cádiz, que acoge hoy un moderno gimnasio, o para hacer la zona acuática de Isla Mágica con fondos Jessica. Dentro de las inversiones que puedan realizarse con los 250 millones se citan hospitales, residencias geriátricas y de estudiantes, aparcamientos, parques de ocio, centros culturales y hoteles, entre otros. En este sentido, Ángel González Bravo indica que estos fondos podrían destinarse a la recuperación de la fábrica de Altadis, modificar la Fábrica de Vidrio o reformar la comisaría de la Gavidia, ya que todos esos edificios son patrimonio cultural.

Trayectoria de las gestoras

Ged es una firma de capital riesgo especializada en inversiones de crecimiento en pequeñas y medianas empresas, y gestiona Fondos Estructurales bajo la iniciativa Jessica destinados a proyectos de desarrollo urbano en Andalucía (España) y eficiencia energética en diversas regiones de España. Además, actúa como fondo privado de activos inmobiliarios para inversiones. Funciona desde 1996 y gestiona 800 millones de euros y tiene 30 empleados. Así, ha participado en la gestión de fondos en empresas como Isla Mágica, QuironSalud, Continental Hotels, etcétera.

Por su parte, Arcano es un gestor español en inversiones alternativas con más de 5.400 millones bajo gestión y asesoramiento. Su base inversora está compuesta principalmente por fundaciones, fondos de pensiones, compañías de seguros, family offices y clientes de banca privada provenientes de Europa, EE.UU. y Latinoamérica. En 2018 lanzó un nuevo fondo de capital privado global de 300 millones de euros dirigido a inversores institucionales y de banca privada.

Alter Capital es una gestora andaluza especializada en la gestión de fondos regionales. Su último fondo estuvo participado por la agencia Idea a través de los fondos Jeremie (Feder), junto con participación privada. Actualmente gestiona la inversión de 10 millones de euros de la sociedad de capital riesgo Alter Capital II, participada en un 99% por el fondo británico Headway Capital Partner. El equipo de Alter ha invertido desde el año 2000 hasta hoy en mas de 18 empresas andaluzas, entre ellas, Persan, Cervezas Alhambra, Williams & Humbert, la escuela de pilotos Flight Training Europeo, SSG, Balneario de Lanjarón, Dental Company, Clever Global y el Hospital la salud.