Agricultura Vicente Cebolla: «Hay que saber cuándo decir no a la industria arrocera líder» Preside la cooperativa Arroceros del Bajo Guadalquivir, que cosecha 40.000 toneladas en sus 4.000 hectáreas

Hay vida —y también negocio— para los arroceros sevillanos fuera de industrias multinacionales como Herba, la división arrocera del gigante alimentario Ebro Foods, líder mundial en el mercado de arroz. La cooperativa Arroceros del Bajo Guadalquivir, situada en La Puebla del Río, es el mejor ejemplo, pues lleva cuatro años consecutivos vendiendo su cosecha fuera del «monopolio» de la industria de San Juan de Aznalfarache, donde se sitúa el cuartel general del grupo Ebro. Y además, logrando un precio superior, entre 10 y 15 euros más por tonelada al del resto de cooperativas arroceras de Sevilla, gracias a un modelo de negocio basado en «apostar por la calidad del cultivo y en saber defender el precio del arroz, sin miedo a decir que no incluso a los grandes», señala Vicente Cebolla, presidente de la entidad cooperativa desde su constitución en el año 1986.

¿Cómo ha ido la campaña de siembras de arroz en la cooperativa?

Las siembras están recién concluidas. En total, la cooperativa engloba unas 4.000 hectáreas de arroz situadas en la margen izquierda, con una cosecha de 40.000 toneladas de arroz de grano largo (Puntal) y redondo (JSendra y Fonsa). En esta campaña hemos aumentado la superficie de grano largo, más demandado por el mercado internacional. Vendemos el arroz con cáscara a la industria transformadora.

Y, muy bien vendido, a tenor del precio logrado en las últimas campañas para los socios agricultores, ¿no?

Estamos consiguiendo que la industria nos pague entre 10 y 15 euros más por tonelada que la media a la que se vende el arroz en Sevilla, por lo que llevamos cuatro años consecutivos logrando los mejores precios. La razón no es otra que la calidad, pues si de algo podemos presumir en esta cooperativa en estos 34 años de historia es de producir un arroz excepcional, y lo demuestra el hecho de que la industria esté dispuesta a pagar más por él. Las temperaturas en la margen izquierda varían algo respecto a la margen derecha, y eso incide en que la calidad de nuestro arroz sea superior. Luego, aparte, el secaje y el almacenamiento que realizamos en la cooperativa siempre va a favor de fomentar esa calidad.

¿Por qué no venden su arroz a industrias líderes como Herba?

En los últimos cuatro años no hemos llegado a un acuerdo en el precio. No obstante, estamos abiertos a negociar con Herba, que compra muchísimo arroz en Sevilla. Por suerte, hemos encontrado otras industrias fuera que han valorado ese plus de calidad que nos diferencia. Por ello, una buena parte de nuestro volumen va una industria de Portugal, y el resto va a industrias de la Comunidad Valenciana y también a alguna cooperativa del Delta del Ebro. No hay que tener miedo a defender el precio cuando se está seguro de la calidad del producto y hay que saber cuándo decir no, incluso a la industria arrocera líder.

En su modelo de negocio ¿Dónde diría que están las claves del éxito?

Procuramos producir el arroz que requiere la industria y las variedades que el consumidor demanda, primando siempre la calidad. Estamos asociados a la Cooperativa de Productores de Semillas de Arroz (Copsemar) de Valencia, que dispone de un programa propio de desarrollo varietal acorde con las necesidades de sus socios, que son cooperativas arroceras de toda España. Estamos muy atentos a las nuevas variedades que están saliendo y algunas las estamos plantando en Sevilla.

La activación de la cláusula de salvaguardia ha impuesto aranceles a la importación de arroz procedente de países como Camboya y Myanmar.

Hay una mayor demanda del grano largo, por eso hemos sembrado en esta campaña más superficie. Nosotros no exportamos directamente, sino que vendemos nuestro arroz a industrias de la Península Ibérica y son ellas las que lo comercializan en el continente europeo. La cláusula de salvaguardia era una reivindicación del sector arrocero de los países comunitarios en su conjunto, aunque el restablecimiento de los derechos arancelarios sólo se han establecido por un corto periodo de tres años. Y nos parece poco.

¿Qué proyectos tiene la cooperativa a corto o medio plazo?

Estamos en negociación para poder vender arroz ya descascarillado. Tenemos la industria ya montada, aunque necesitaríamos una pequeña inversión para mejorar la capacidad de los silos para el grano transformado. Luego, nos gustaría fomentar el conocimiento de este cultivo pues, a diferencia de lo que ocurre en Valencia, donde el arroz se defiende por encima de todo, en la capital hispalense ni siquiera se conoce que Sevilla es la provincia líder a nivel nacional en este cultivo.