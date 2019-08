ECONOMÍA Un total de 130 pueblos de Andalucía no tienen acceso a «cash» El 16% de los municipios de la región no cuenta con una oficina bancaria ni cajero automático tras el cierre de sucursales

La España despoblada tiene cada vez menos servicios y buena prueba de ello es que una gran parte de los municipios que se han «vaciado» no tiene banco ni un solo cajero automático para que sus habitantes puedan acceder al dinero en efectivo. En Andalucía, 130 localidades, el 16% de los 778 municipios de la región, no cuentan con ese servicio y sus residentes tienen que desplazarse a otra localidad para tener «cash», según un informe del Banco de España.

El Banco de España afirma que «aunque la reducción de oficinas bancarias pueda estar justificada por la disminución de costes y la búsqueda de la rentabilidad, dicha reducción afecta a la población, sobre todo en relación con el acceso al efectivo que no puede ser cubierto, como otros servicios bancarios, a través de la banca electrónica». La llamada «exclusión financiera» ha llevado a algunos ayuntamientos andaluces a poner autobuses para que sus habitantes puedan desplazarse una vez por semana a otros pueblos distantes para retirar dinero en efectivo.

Ránking

En números absolutos, Andalucía es la comunidad autónoma que más oficinas bancarias tiene: un total de 4.518. Le siguen en el ranking Cataluña (3.945), Madrid (3.504) y Comunidad Valenciana (2.042). Andalucía sigue ocupando el primero lugar en ese ranking a pesar de que junto con Cataluña, Madrid y Valencia son las que han experimentado el mayor recorte de sucursales.

Desde 2008, Andalucía perdió 2.550 oficinas, lo qe supone una reducción del 36%. Mientras que los centros comerciales y estaciones se han llenado de cajeros, algunos municipios andaluces se han visto privados de sucursales. Así, en la comunidad autónoma hay 130 municipios poco poblados que no tienen un solo banco.

Sin embargo, el Banco de España dice que mirar el número absoluto de municipios sin oficina bancaria puede ser engañosa sin analizar su impacto en la población. En el caso de Andalucía, los 130 municipios sin cajero suman 71.765 habitantes, menos del 1% de los 8,3 millones de habitantes que tiene la comunidad autónoma andaluza.

Córdoba y Granada son las únicas provincias andaluzas donde todos sus municipios tienen oficina bancaria. En Almería hay 50 pueblos con un total de 24.737 habitantes sin oficina bancaria, lo que representa el 48,5% de los 103 municipios que tiene la provincia. La población afectada supone el 3,5% del total de Almería.

En Granada, 39 municipios -el 22,7% del total- no disponen de oficina bancaria. Este déficit afecta al 2,4% de la población granadina. En cuanto a Huelva, 15 municipios que suman 5.563 habitantes -el 1,1% del total- no disponen de acceso a efectivo. Así pues, el 19% de los municipios onubenses no tienen este servicio.

En la capital andaluza son cuatro los pueblos que no tienen acceso a cash, lo que supone el 3,8% de los que hay en la provincia. La población sin una oficina bancaria en Sevilla son 4.522 habitantes, el 0,2% del total. Y finalmente Cádiz tiene sólo un municipio, con 446 residentes, sin oficina, lo que supone el 2,3% del total de localidades de la provincia.

Agentes financieros

Para cubrir la falta de sucursales, la banca ha desarrollado otros canales, como las oficinas móviles «ofibuses», o los agentes financieros que, sin establecimiento permanente, atienden a los clientes periódicamente en aquellos puntos donde ya no existe oficina bancaria. En España existían en 2016 un total de 690 agencias móviles y unos 966 municipios o pedanías que tenían cubierto el servicio para obtener dinero en efectivo a través de agentes colaboradores.