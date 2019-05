La inversión de mil millones de Cepsa en Cádiz, parada por trabas El consejero de Hacienda lo pone de ejemplo para reducir las tramitaciones

«Paralizado». Así está el proyecto denominado «Fondo de Barril» de Cepsa para la refinería Gibraltar-San Roque presupuestado en 1.000 millones de euros, según afirmó este lunes 20 de mayo el consejero de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía, Juan Bravo. Bravo, que se desplazó ayer al Campo de Gibraltar, se refirió a lo que está ocurriendo con este proyecto de Cepsa como ejemplo de lo que debe cambiar en las administraciones.

«Debemos ser capaces de simplificar trabas administrativas y burocráticas. En esta zona tienen un ejemplo claro, que es Cepsa, que tiene paralizada una inversión de 1.000 millones de euros por una traba administrativa muy grande», expuso el consejero, sin aclarar a qué tipo de trabas administrativas se refiere.

La compañía declinó ayer hacer declaraciones al respecto. El alcalde de San Roque, el socialista Juan Carlos Ruiz Boix, aseguró a ABC que desconoce en qué situación se encuentra este proyecto y a qué trabas se refería el consejero «porque aún no he hablado con él».

ABC ha podido saber que la empresa espera a que la Junta y el Ministerio de Industria autoricen la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para este proyecto. La empresa inició la tramitación del proyecto hace dos años con la previsión de iniciar las obras en 2019. Sin embargo, parece que la tramitación administrativa podría retrasarse aún otro año, posponiéndose así la ejecución de la inversión millonaria que aprobó Cepsa en su consejo de administración,

El pasado noviembre, la Corporación municipal de San Roque dio luz verde a la aprobación definitiva del Plan Especial de Seguridad para este ambicioso proyecto, que supone ampliar 35 hectáreas las instalaciones de la petroquímica para reducir la producción de combustibles pesados. La compañía pretende convertirse así en una de las más eficientes e innovadoras procesando las partes más pesadas del crudo.

Bravo reconoció que el Campo de Gibraltar es un territorio que requiere tratamiento especial

El consejero de Hacienda acudió ayer a La Línea de la Concepción(Cádiz), donde se reunió con empresarios para escuchar sus demandas. El impacto del Brexit preocupa y mucho en una ciudad que tiene en Gibraltar su fábrica de empleo y una de sus fuentes de ingresos más importantes. Al respecto, Bravo aseguró que la Junta ya trabaja en este asunto y reconoció que el Campo de Gibraltar es un territorio que requiere tratamiento especial: «Hemos venido a escuchar. Sabemos que en La Línea hay situaciones especiales que hay que tratar de manera especial aunque personalmente también creo que el Campo de Gibraltar es un territorio que tiene muchas oportunidades».

Puso además como ejemplo de gestión al gobierno de izquierdas de Portugal e instó al presidente del Ejecutivo español, el también socialista Pedro Sánchez, a que lo emule: «El Gobierno socialista de nuestro vecino Portugal está simplificando trabas administrativas y burocráticas y bajando impuestos, y funciona. Portugal está creciendo. Es lo que estamos haciendo nosotros desde que hemos llegado al Gobierno de la Junta».

También se refirió al reparto de la Participación de los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica), que destacó ha estado congelada ocho años y que aumentará un 2%. Al respecto, se mostró favorable a revisar los criterios en el reparto de estos fondos a los ayuntamientos en función de las necesidades de cada municipio. «¿Podríamos entender que La Línea reciba más que Sevilla proporcionalmente con la Patrica?. Puede que sí para ayudar a los ayuntamientos con mayor necesidad, como es el caso de La Línea», indicó.

En cuanto a los presupuestos del presente ejercicio, insistió en que estarán antes del 1 de junio y que estarán centrados en sanidad, educación y dependencia. Bravo se desplazó luego a Algeciras para reunirse con la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar. Tras el encuentro indicó que la Junta va a exigir «de manera leal e institucional» al próximo Gobierno de España que se forme tras las elecciones «trabajar conjuntamente para atender las necesidades del Campo de Gibraltar, que se merece ya de una vez por todas que seamos capaces de estar todos de la mano para atender lo que quieren los ciudadanos».