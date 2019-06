Agricultura La fruta de hueso deja un sabor amargo en su recta final La maduración irregular de la fruta ha provocado problemas en destino y los precios han caído un 30% respecto a 2018

A poco más de una semana de dar por concluida la campaña de fruta de hueso en Andalucía, el balance deja un sabor amargo a los productores. Así lo confirma el presidente del sector de fruta de hueso de Asociafruit, José Rodríguez, quien señala que «pese a que el sector ha recuperado el pulso productivo tras la corta oferta del año pasado, el resultado de la cosecha no ha sido bueno, debido sobre todo a un inicio de campaña muy complicado que, aunque se ha mejorado en las dos últimas semanas, no ha logrado compensar las pérdidas».

El volumen ofertado por Andalucía en 2019 ronda las 100.000 toneladas, un 5% más que el del año anterior, por lo que serecupera el pulso normal de la campaña tras la bajada de la oferta en Andalucía por el arranque masivo de plantaciones tras la pésima campaña de 2017.

El 60% del frutal producido ha sido nectarina y el 40% restante melocotón y paraguayo. De este volumen, aproximadamente el 70% se exporta, teniendo como mercado principal Europa.

«La maduración irregular de la fruta por variaciones climáticas ha provocado problemas en destino», lamenta José Rodríguez, quien explica que «las subidas del termómetro a comienzos de mayo, seguido de bajadas de temperaturas y lluvias, ha afectado al melocotón y la nectarina».

Esto se suma a «desajustes en la comercialización con fruta de Murcia, principal competidor a nivel nacional, y a que el tiempo en Europa no ha acompañado a lo largo del mes de mayo, pues las bajas temperaturas registradas han hecho que no se consuma todavía fruta de hueso y de verano, si no que se siga con la tendencia de comprar productos de campaña invernal como naranjas y mandarinas». Una «tormenta perfecta que ha lastrado el consumo», resalta el responsable de Asociafruit, entidad que aglutina el 75% de la producción de Andalucía Occidental.

El 70% de la fruta de hueso de Andalucía se destina a los países del centro y norte de Europa

Los precios tampoco han dado satisfacciones a los productores de fruta dulce, pues han caído en esta campaña «un 30% respecto a la de 2018».

En cuanto a la precocidad de la fruta como posible solución para subir los precios, José Rodríguez señala que «las producciones extra precoces, unido a un año muy precoz climáticamente, no aportan ninguna ventaja, sino todo lo contrario. Cuando entramos masivamente en Europa con una oferta en abril nos encontramos que la gran distribución europea no está preparada, ni tiene en su pensamiento hacer ventas promocionales de este tipo de productos. Por lo tanto, empieza a sobrar mercancía y a bajar los precios».

La radiografía del frutal de hueso en la provincia refleja el predominio de la nectarina, que se corona como la reina de las frutas del verano. Así, la nectarina copa el 70% de las producciones, y el melocotón representa un 25% aproximadamente. En cuanto al paraguayo «se está abandonando paulatinamente este cultivo», por lo que «la producción no creo que crezca de las 1.500 toneladas», declara José Rodríguez, quien también es director de la SAT Síntesis. Esta sociedad comercializa bajo la marca Primor, ya que uno de sus principales socios es Primor Fruits, empresa que junto a Royal SAT y el grupo Frutaria suman más del 80% de la oferta de frutal de hueso de Andalucía occidental.