Francisco Casero: «En la agricultura ecológica, Andalucía ha marcado el paso»

A sus 71 años, Paco Casero —como lo conoce todo el sector agrario— es de los pocos afortunados que puede disfrutar de los homenajes en vida. Incluso cuenta ya con una primera parte de sus memorias publicadas, a la espera de la segunda, pues la vida de este pacifista y activista agrario da para más de un libro. Promovió el movimiento jornalero de los años 70 que desembocó en la fundación del Sindicato de Obreros del Campo (SOC). Ha organizado ocupaciones de fincas y encierros y ha emprendido más de medio centenar de huelgas de hambre «en defensa del campo». Es el «padre» del ecologismo en Andalucía y ex presidente del sello andaluz de agricultura ecológica. Actualmente, Casero preside la Fundación Savia, con la que continúa luchando para dignificar la vida en el mundo rural.

Aunque no procede del campo, vio muy pronto las carencias del mundo rural andaluz...

La tierra tira mucho. Nací en Marchena aunque viví en Menorca hasta los 24 años. Siempre tuve muy claro que tenía que volver a esta tierra y trabajar por el mundo rural. Mi primer trabajo en el campo fue cogiendo garbanzos, aunque no sabía ni coger la hoz. No obstante, eso me ayudó a estar en contacto con los trabajadores y a conocer bien sus necesidades. Poco después vinieron las comisiones de jornaleros, germen del Sindicato de Obreros del Campo (SOC).

¿Reconoce los principios que promovieron el SOC en el posterior Sindicato Andaluz de Trabajadores de Sánchez Gordillo y Cañamero?

No. A partir de los años 90 hubo una deriva. No digo ni a mejor ni a peor, pero ya no estaba la esencia con la que nació el sindicato. Incorporamos la no violencia al movimiento obrero. Nunca hubo incidentes en nuestras tomas de tierras, marchas o encierros. Nuestro objetivo era ayudar al campo, pero con condiciones. Poco después sentí la llamada del ecologismo y tras presentar el Pacto Andaluz por la Naturaleza (que fue el germen del primer Plan Forestal Andaluz), a partir del 84 me volqué más en el sector ecologista.

Pues ecologistas y agricultores no acaban de entenderse del todo.

Me di cuenta que al sistema de producción había que darle una respuesta y empezamos a hablar de la agricultura ecológica cuando este concepto sonaba a chino. Había que reforzar la necesidad que la agricultura y el medio ambiente tienen cada uno del otro. Creamos un seminario de agricultura ecológica y apostamos por que Andalucía tuviera un sello de producción ecológico propio. Así nació el Comité Andaluz de Agricultura Ecológica (CAAE) y nos convertimos en la primera y única comunidad con sello propio. Por tanto, estaba el logotipo ecológico estatal y el regional, logrando que a nivel internacional el que se reconocía era el sello andaluz. En agricultura ecológica hemos marcado los pasos, pese a las presiones del Estado. Ese liderazgo continúa, pues Andalucía es una referencia en agricultura ecológica en Europa. En este campo hemos logrado ser los primeros y debería servir de ejemplo. Es preocupante que no haya más iniciativas y que Andalucía no ejerza un liderazgo para el que está capacitada.

Somos una primera potencia en agricultura ecológica ¿sólo en números?

Tomando como referencia el olivar, que es el gran cultivo andaluz, Europa tiene 594.647 hectáreas de olivos ecológicos. Por países, pese a que España es el gran productor de aceitunas, estamos los terceros, con sólo 195.114 hectáreas certificadas en ecológico (que representan el 7,6% del olivar), por detrás de Túnez e Italia. En Andalucía contamos con poco más de 75.000 hectáreas de olivos ecológicos, lo que representa el 8,5% del total, cuando en el año 2004 el olivar ecológico representaba el 12,3%. Por tanto, estamos perdiendo posiciones. Este es un sector clave en la lucha contra el cambio climático, pero adolece de una estrategia de apoyo firme.

¿Pero el consumo de ecológicos ha crecido mucho a nivel nacional, no?

España ha avanzado mucho en los tres últimos años. Alemania es el mayor consumidor europeo, con un consumo de 10.040 millones de euros, lo que supone un gasto medio por habitante de 122 euros en productos ecológicos. España ocupa el séptimo lugar, con un consumo de 1.903 millones y un gasto medio de entre 42-46 euros por habitante. Pero el campo de desarrollo que tenemos es todavía tremendo.

¿Hacia dónde hay que dar los pasos?

¿Por qué en los colegios o en los hospitales no se consumen productos ecológicos? O, ¿por qué no aprovechamos el turismo para promocionar nuestros productos ecológicos? Recibimos visitantes de países mucho más sensibilizados con lo ecológico pero en los hoteles sevillanos no hay un stand con estos productos ni se encuentran menús ecológicos en los restaurantes. Hay que hacer una apuesta decidida y transversal por el sector. Por eso nos negamos siempre a que el plan estratégico dependa sólo de la Consejería de Agricultura, pues Sanidad, Turismo o Educación también pueden aportar mucho. Y el Ifapa, donde la investigación y la formación relativa al sector ecológico es mínima.

¿Qué aporta a la Fundación Savia y viceversa?

Trabajo e ilusión. Estamos muy implicados en la defensa de las generaciones futuras. Por eso, nos preocupa la crítica situación que atraviesa la dehesa, el Plan de la Corona Forestal de Doñana, o la sequía, que está llevando a una situación límite a los ganaderos de extensivo en el Andévalo onubense, en la Sierra Morena sevillana o en Los Pedroches, en Córdoba. La sociedad civil debe tomar conciencia de que, bien organizada, es un potente motor de cambio. La Fundación cuenta con 47 patronos, personas muy comprometidas con el mundo rural, pese a que no tenemos subvenciones ni las queremos.