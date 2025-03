¿Qué debo tener en cuenta a la hora de pedir una hipoteca por un piso en Cádiz?

Más de 300 días de sol, playas de película, una gastronomía de infarto y un carácter de sus gentes cuya fama trasciende fronteras hacen de Cádiz un lugar perfecto para vivir. La provincia cuenta con rincones de cuento donde la vida transcurre sin pausa, pero sin prisa. Lo mismo sucede con la capital, una ciudad que cuenta con atractivos de sobra para cualquiera que se plantee comprar una casa como residencia habitual o como segunda vivienda.

La ciudad es, sin embargo, la capital más cara de Andalucía . Con un precio medio de 2.488 €/m2, se sitúa por encima de otras grandes capitales de la comunidad como Málaga (2.426 €/m2) o Sevilla (1.980 €/m2). Esta última es no solo la capital andaluza que registra la mayor bajada interanual (-1,90%) sino que también marca el descenso más pronunciado en los últimos doce meses a nivel provincial (-1,73%). Según el informe trimestral de precios de venta de pisos.com , la provincia gaditana apenas registra variaciones con respecto al mismo mes de 2020, situándose el precio medio del metro cuadrado de vivienda usada en los 1.472 euros .

Con semejantes cifras, la mayoría de quienes se plantean comprar una casa piensan en recurrir a la financiación externa. Dicho esto, tener claras algunas consideraciones a la hora de pedir una hipoteca por un piso en Cádiz es más que recomendable. Desde la situación laboral hasta el ahorro pasando por el conocimiento del sector, hay muchas cuestiones que pueden influir en la decisión y serán claves para encontrar el préstamo hipotecario que mejor se adapte a las necesidades particulares de cada uno.

Ser realista

Vivir rodeado de naturaleza en una casa con amplio jardín y vistas al mar suena de lo más tentador. Pero ni todo el mundo tiene los mismos gustos, ni todos los compradores pueden permitirse el mismo tipo de viviendas. De ahí que el primer paso antes de pedir una hipoteca sea bajar a la realidad y tomar conciencia de hasta dónde puedes llegar.

No se trata únicamente de cumplir con los requisitos que marca la entidad financiera. En la práctica se trata de aplicar el sentido común y tener muy presente el índice de esfuerzo inmobiliario que supondrá la compra del hogar. Esta referencia viene a determinar el número de años de sueldo íntegro que el futuro comprador habrá de destinar a la compra de la vivienda. Según los datos más recientes -correspondientes al cuarto trimestre de 2020- este índice se situó en el conjunto de Andalucía en los 6,7 años para un ciudadano y vivienda media.

La información es clave

Tan importante como estudiar todas las opciones en términos de vivienda, resulta conocer la terminología y conceptos básicos vinculados al funcionamiento de las hipotecas. Los tipos de interés que aplican las entidades, las diferencias entre hipotecas fijas, mixtas o variables, qué es el diferencial o cuáles son los gastos , comisiones y cláusulas que más frecuentemente se incluyen en este tipo de préstamos son algunos de los aspectos que conviene tener claros antes de pedir una hipoteca.

Solvencia y estabilidad

Antes de conceder una hipoteca, el banco realizará un estudio de viabilidad. Por eso es importante tener una situación económica y laboral estable, un requisito indispensable para resolver la cuestión a tu favor. No obstante, independientemente de lo estricta o no que sea la entidad a la hora de conceder el préstamo , disponer de una posición cómoda que permita hacer frente a los futuros pagos con cierta holgura también será una garantía para tu tranquilidad.

No figurar en listas de morosos, carecer de deudas anteriores o que el porcentaje de los ingresos mensuales a destinar al pago de la hipoteca no supere el 35% del total son otras de las cuestiones que el banco analizará con lupa y que debes tener en cuenta a la hora de pedir una hipoteca. Además, deberás disponer de ciertos ahorros que te permitan asumir el 20% del precio que no suelen financiar los bancos, así como un 10% más para hacer frente a los gastos asociados a la compraventa.

Comparadores y expertos

Teniendo en cuenta que la inversión en vivienda es una de las más importantes que habrás de asumir en la vida, no está de más buscar asesoramiento profesional. Existen multitud de comparadores online que te guiarán a la hora de conocer las condiciones y requisitos impuestos por las entidades.

Aunque si lo que buscas es resolver dudas concretas debes saber que los bancos tienen la obligación de informar en detalle de las condiciones antes de firmar nada. De hecho, también puedes recurrir al notario e, incluso, buscar profesionales que actúan como intermediarios a los que deberás abonar entre un 2% y un 5% del importe de la hipoteca por sus servicios.

En todo caso, la situación actual del mercado inmobiliario y la competencia entre entidades deja margen a la negociación . Dicho de otro modo, antes de dar por cerrada una oferta, infórmate a conciencia y negocia las condiciones para dar con la mejor alternativa para comprar tu casa en Cádiz .