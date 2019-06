¿Debería denunciar por que otra persona anuncie mi casa en internet? Los intentos de estafa proliferan cada vez más en internet, y ahora se han sumado también los casos relacionados con el alquiler vacacional

El otro día un amigo mío me mandó un enlace de una web que alquila pisos para vacaciones en el que salía mi casa en la playa. Me quedé sorprendido porque yo no alquilo mi casa. La tengo puesta anunciada en Internet, pero porque la estoy vendiendo. ¿Es posible que hayan cogido las fotos y estén haciendo negocio haciéndose pasar por sus propietarios? ¿Debería denunciarles? (Consulta de Carlos Mayoral)

Hoy en día, los intentos de estafa en Internet van en aumento. Obviamente, este hecho no es exclusivo de los anuncios de pisos pero los intentos de fraude, sobre todo y específicamente, en el alquiler vacacional, cada vez son más frecuentes y más difíciles de identificar. Suelen ubicarse en grandes ciudades como Barcelona y Madrid, o zonas de playa como las Costas del Sol o de Valencia, así como en Baleares y Canarias. Un anuncio de este tipo suele llamar la atención, y hay diferentes características que pueden ayudarnos detectarlo como falso. Es el típico “chollo” con un precio muy inferior a inmuebles parecidos de la misma zona. Además, suele urgir el alquiler y está escrito en un español extraño.

Desde pisos.com verificamos todos los anuncios que un particular publica en nuestro portal vía SMS o llamando a un 900, y lo hacemos tanto siguiendo patrones técnicos como desde nuestro departamento de especialistas. De cara al rastreo de los anunciantes, siempre disponemos de la IP y el teléfono del anunciante, que en caso de fraude, comunicamos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Si sospechamos que un anuncio puede ser fraudulento, lo retiramos del portal y avisamos a todos los usuarios que han contactado con el anunciante. Debido a esto, lo primero que deberías hacer es ponerte en contacto con la web que tiene el piso anunciado para avisarles que se trata de un fraude y pedir que lo retiren. De no hacerlo y para evitar que otros caigan en un posible fraude, sería conveniente que contactaras con las autoridades.