Cinco motivos para bajar la mensualidad del alquiler A veces, es mejor mantener un buen pagador que obtener una mayor rentabilidad y arriesgarse a posibles impagos o actos vandálicos

PISOS.COM

Actualizado: 27/11/2018 21:16h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El alquiler se ha disparado en las grandes ciudades. Muchos inquilinos encuentran dificultades para encontrar una vivienda cuya mensualidad se adapte a su capacidad económica. Aunque las rentas hayan ido al alza, los salarios se han movido poco o nada, lo que introduce una gran desigualdad entre la oferta y la demanda. A veces, es mejor mantener un buen pagador que obtener una mayor rentabilidad y arriesgarse a posibles impagos o actos vandálicos. Por eso, desde pisos.com te damos cinco razones para bajar la renta del alquiler:

1. Zona con poca demanda – Las noticias sobre cómo han subido los alquileres en las zonas céntricas son habituales. Muchos propietarios tratan de aprovechar la ocasión para revisar los contratos de arrendamiento y subirse al carro de las actualizaciones de renta. Si tu piso está bien situado y tiene alta rotación, es normal que quieras ganar lo mismo que tu vecino, pero si está en la periferia no esperes un aluvión de llamadas de interesados aceptando las condiciones marcadas de buen grado.

2. Vivienda con deficiencias – Algunos propietarios creen que las subidas del alquiler están justificadas porque sí, y no es cierto. Si además la casa adolece de ciertas carencias, como calefacción o aire acondicionado, hay que ser razonable y ajustarse a las condiciones que se ofrecen. Si no tienes dinero para mejorar el inmueble, es mejor que rebajes la renta antes de perder a un inquilino que no te da problemas.

3. Dos por uno – Si la casa es lo suficientemente grande, quizá sería buena idea hacer dos viviendas independientes, con lo que se rebajaría la renta de los inquilinos. También puedes ajustar la mensualidad en el caso de que el inquilino comparta piso. De las dos formas ganarías más dinero cada mes, pero aliviando la cantidad que te pagan los habitantes de la casa de forma individual.

4. Circunstancias personales – Imagina que tienes un inquilino desde hace varios años en tu casa viviendo de alquiler. Paga puntualmente, no realiza actividades molestas que perjudiquen a los vecinos y tiene la casa cuidada. Entonces, le bajan el sueldo o pierde su trabajo y te llama para pedirte una rebaja en la mensualidad. Valora los aspectos positivos de tu relación contractual con él. A lo mejor merece la pena no perderlo.

5. Estafadores profesionales – Si a pesar de todo estás convencido de subir la renta, ten cuidado con los posibles interesados en alquilar tu casa. Pídeles referencias, nóminas y cualquier documento que acredite que reciben unos ingresos recurrentes. Hay personas que se presentan como el inquilino perfecto, y que no tienen problema en captar a los propietarios pagando varios meses en efectivo por adelantado. Pasado este tiempo, dejan de pagar, dando paso a un proceso judicial tedioso y largo.