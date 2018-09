Un asesor técnico para «democratizar» las reformas Nace una nueva figura profesional independiente para guiar estos proyectos

Belén Rodrigo

La reforma del hogar puede ser un verdadero quebradero de cabeza para quien debe acometerla, especialmente cuando no cuenta con alguien de confianza que le ayude a orientarse. La Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales de Construcción (Andimac) ha creado recientemente la figura del asesor técnico de la reforma, un profesional que, de manera imparcial e independiente, coordine toda la obra y audite a posteriori si está bien realizada. «Esta figura nace por la necesidad de democratizar la reforma», afirma a ABC Sebastián Molinero, secretario general de Andimac. «Hasta ahora, cuando quieres reformar la casa y tienes renta alta, acudes a un arquitecto, si no es el caso, se busca un profesional de la construcción que puede no ser bueno asesorando», añade.

Desde Andimac recuerdan que el parque de vivienda en España ha envejecido, con una media de edad de 44 años, y que «la reforma es una necesidad». Al mismo tiempo, «detectamos un cambio cultural en la demanda que exige más información. Queremos crear un sistema transparente de reforma contínua». Este nuevo oficio supone que los clientes puedan contar con una figura de confianza, que aporte valor y que gracias a su asesoramiento sea posible decidir qué reformas necesita cada hogar «teniendo en cuenta aspectos como el ahorro energético y el acústico, por ejemplo. El secretario general de Andimac aclara que este profesional «está capacitado para asesorar reformas de interiores, sin tocar estructuras». El modelo procede de Alemania, aunque adaptado a la realidad española. De momento están formando a personas que trabajan en el ámbito de la distribución de viviendas, en grupos reducidos (entre 15 y 18 personas) que cuentan con formación de 82 horas presencial y online.

La edad media del parque de viviendas en España es de 44 años

Perfil de futuro

Estos profesionales están respaldados y avalados por el sello TÜV-Rheinland -bajo la ISO 17024 con reconocimiento internacional- y podrán trabajar en países con intensa actividad constructora y de reforma, «ya que los alumnos de este programa formativo aprenderán unas competencias que actualmente se encuentran sin regular». Sebastián Molinero confía en que esta profesión «sea de caidad, hay un espacio enorme para su actividad. La figura del asesor técnico está llamada a protagonizar el futuro del sector de la construcción. No sólo sirve para reinsertar a quienes hayan perdido su empleo durante la crisis o para reciclar y mejorar la cualificación de los trabajadores, sino que hará que muchos españoles se decidan a reformar sus casas gracias a las garantías que ofrece la visión integral de un experto imparcial, transparente y totalmente profesional», añade.

El pasado otoño comenzó una prueba piloto con 150 profesionales en esta materia que ya están certificados. Se logró además a un acuerdo con la Comunidad de Madrid para impartir el curso en un centro de Formación Dual. «Creemos que con 500 asesores cubriríamos todo el país y que 700 sería un buen número», aclara Molinero.