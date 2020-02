Más autogobierno para unos... «armonización» para otros

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró el pasado jueves en el Congreso de los Diputados que presentará una propuesta de financiación autonómica en otoño que incluirá una armonizacion de los impuestos cedidos para que, argumenta, «se atenúen situaciones de competencia desleal o de ‘‘dumping’’ entre comunidades autónomas». O lo que es lo mismo, que va obligar a Madrid y a las comunidades del PP en las que no se paga Impuesto de Patrimonio o de Sucesiones a que suban los tributos. Estas declaraciones se unen a las peticiones de la patronal catalana, Fomento del Trabajo, al presidente Sánchez, desveladas el pasado lunes por ABC, para que llevara a cabo esa armonización evitando la competencia entre autonomías.

Podría

estar de acuerdo con que los españoles paguemos los mismos impuestos vivamos donde vivamos si a la vez recibimos los mismos servicios. Pero eso no es un estado autonómico, eso es un estado centralizado. En un estado autonómico, y no digamos en uno federal como quiere el PSOE, el Estado puede exigir que se cumplan unos objetivos de déficit, y que se aporte a la solidaridad regional en función de la riqueza de la región, pero cómo se consiguen cuadrar los números ya no es cuestión suya, sino de la política económica y fiscal que decida cada gobierno autonómico y que ha sido ratificada en las urnas. Eso es la corresponsabilidad fiscal con la que tantas veces se han llenado la boca los políticos. Si un gobierno regional opta por mejorar los servicios públicos, invertir en infraestructuras o en cuestiones identitarias y para ello necesita subir los impuestos, se lo tendrá que explicar a los ciudadanos, y si estos lo ratifican en las urnas, adelante. Otros, por el contrario, pueden preferir reducir impuestos y recortar gastos para cuadrar sus cuentas, y tendrán que responder de ello ante sus votantes.

La diferencia entre los ingresos por las cotizaciones de los trabajadores del País Vasco y los gastos por las pensiones que se pagan en esa comunidad estarían entre 2.500 y 4.000 millones de euros, según distintas fuentes consultadas. Ese déficit se cubre con dinero del conjunto de los españoles.

Mucho me temo que detrás de la decisión del Gobierno central de armonizar impuestos tiene poco o nada que ver con ese «dumping fiscal» o esa «competencia desleal» de la que habla la ministra Montero. Si esa fuera la razón, ¿qué pasa con las comunidades de régimen foral? ¿Ellas sí pueden hacer «dumping fiscal»? Recuerden que en el País Vasco no se paga Impuesto de Sucesiones para herencias inferiores a los 400.000 euros y a partir de esa cantidad se contribuye con un mínimo 1,5%, y que seguirán sin pagarse, cuando se apruebe esa pretendida armonización fiscal, porque a estas comunidades no les afectará. ¿Por qué entonces este interés del Ejecutivo? Solo tengo una respuesta: se intenta acabar con la política liberal y de reducción de impuestos que se aplica en algunas de las comunidades gobernadas por el PP, especialmente en Madrid, que se está extendiendo a otras regiones como Andalucía o Murcia, y que tan buenos resultados está teniendo para el crecimiento económico y el empleo.

Y lo que es más sangrante, y quizás lo que más nos cueste entender a los ciudadanos, es que mientras se pretende quitar autonomía a algunas comunidades para que no puedan bajar los impuestos que tienen cedidos, perjudicando a los ciudadanos de esas regiones, se hacen cesiones a otras que acrecientan la desigualdad entre los españoles. Prueba de ello es el acuerdo alcanzado esta semana para traspasar la gestión de la Seguridad Social al País Vasco. Los propios letrados de la Seguridad Social han advertido que esta cesión, que dejaría en manos del Gobierno vasco la facultad de reconocer las pensiones y el resto de prestaciones, «abocaría irremediablemente al comienzo de la ruptura de la solidaridad del sistema y de la igualdad de todos los españoles en materia prestacional». Para el Ejecutivo vasco es, sin duda, un negocio redondo; logran la gestión de la Seguridad Social sin hacer frente a su déficit, que pagamos solidariamente entre el resto de los españoles, y aunque al principio no lo hagan, se deja la puerta abierta a que cambien los criterios para el cobro de las pensiones.