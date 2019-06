EDUCACIÓN FINANCIERA Value Kids, el proyecto que acerca «la cultura financiera, la inversión y el ahorro» a los colegios Durante el curso 2018-2019, el proyecto de Francisco García Paramés ha ensayado con éxito sus métodos de trabajo sobre un colectivo total de 2.500 alumnos en 19 colegios

Value School, el proyecto creado por Francisco García Paramés para promover la cultura financiera, la inversión y el ahorro, ha presentado este jueves en Madrid el proyecto Value Kids. Esta iniciativa nace con el objetivo de inculcar a los niños los hábitos de consumo responsable, el autocontrol y el ahorro para que en el futuro puedan tomar decisiones libres e independientes en la construcción de sus patrimonios.

Los fundadores del proyecto recuerdan que la mitad de las familias españolas se endeuda para llegar a fin de mes porque no dispone de ahorros, ya que la media de edad en la que los españoles empezamos a gestionar nuestro dinero se encuentra en los 57 años. Por ello, aseguran desde Value Kids, es importante mentalizarnos de que hay que ahorrar desde jóvenes.

Con esta iniciativa se pretende crear en los niños la necesidad de libertad e independencia financiera como filosofía de vida. Para conseguir este objetivo actúa sobre todo el ecosistema educativo -alumnos, profesores y padres-, «porque creemos que en la educación financiera debemos participar todos», afirma José Rodríguez, uno de los educadores de Value Kids.

Durante el curso 2018-2019, Value Kids ha ensayado con éxito sus métodos de trabajo sobre un colectivo total de 2.500 alumnos en 19 colegios. Así, varios profesores han creado cuatro talleres destinados a niños desde infantil hasta bachillerato con edades comprendidas entre los cinco y los 18 años. Estos talleres tienen una duración de cuatro horas al año, repartidas como cada colegio decida, y durante ellos no se exponen marcas ni productos financieros, tan solo se educa en estos valores.

Además de los educadores de Value Kids, se ha creado la figura de «embajador» destinado a empresas o colegios «que quieran impartir nuestros talleres, con nuestro material de formación para que se mantenga nuestra esencia y objetivos», cuenta José Rodríguez.

Como herramientas de enseñanza, Value Kids ha utilizado en su periodo de pruebas cartas, billetes y distintas dinámicas que han desembocado en la creación de tres juegos de mesa (Value Memory, Play Value y Be Value), 19 vídeos de dibujos animados, seis libros y tres programas de embajadores.

El proyecto Value Kids tiene como colaboradores a Fun Finance, Fundación María Jesús Soto, Aprender Cuenta y El recetario financiero. Y como patrocinadores a Ábaco Capital, Amiral Gestión, Cobas AM, Degussa y Magallanes.