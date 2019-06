Toys R Us España y Portugal abre su primera tienda en el Algarve La compañía posee un total de 63 establecimientos en ambos países y espera inaugurar otros 25 en los próximos cinco años

Toys R Us España y Portugal continúa con su política de expansión, esta vez, con una nueva apertura en el Algarve portugués. Esta nueva tienda, ubicada en el centro comercial Algarve Shopping, representa una inversión de 750.000 euros y la creación de 25 puestos de trabajo.

Actualmente, la compañía tiene 10 tiendas en Portugal y 53 en España, tras la apertura el pasado mes de septiembre de su establecimiento en el centro comercial Islazul (Madrid). En este sentido, Paulo Sousa Marques, CEO de la compañía, asegura que «en los próximos cinco años abriremos 25 nuevas tiendas en ciudades más pequeñas o en centros urbanos donde ya estemos presentes, para dar respuesta a los nuevos hábitos de consumo. Estos nuevos establecimientos, como el que acabamos de inaugurar en el Algarve, constituyen la base de nuestra expansión a medio y largo plazo».

Esta apertura forma parte de la estrategia y el compromiso de la marca por ampliar el número de tiendas en Portugal y reforzar su posicionamiento como referente en el país, también como opción para comprar online. Así, los consumidores podrán recibir en tres horas los artículos que compren a través de la página web, ya sea en su domicilio o en la nueva tienda.

¡Prohibido no tocar!

Ahora, las tiendas de Toys R Us España y Portugal no son sino el paraíso para los más pequeños. Bajo el lema «¡Prohibido no tocar!» sus tiendas evolucionan hacia espacios más visuales y experienciales, que permiten a los niños tocar y probar los juguetes de la exposición, jugar con ellos y disfrutar en diferentes zonas de ocio.

Desde la apertura de su primer establecimiento en España (Barcelona) en 1991, la empresa se ha adaptado a las exigencias y gustos de los consumidores para llegar a nuevos públicos. Con una plantilla de 1.300 empleados, su objetivo es mantener su posicionamiento como especialista en productos infantiles y de puericultura, gracias al nuevo servicio Drop Ship, a la línea de juguetes ecológicos y a servicios como el papel de regalo personalizado o el de los talleres para las familias, entre otras cosas.