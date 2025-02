El titánico tecnológico chino que se entretiene dominando el mundo

Es probable que el nombre de la empresa china Tencent no le diga nada, pero es la mayor plataforma de videojuegos del mundo. ‘Fortnite’, ‘Clash of Clans’ o ‘League of Legends’ son algunos de los títulos que han convertido a este titán en uno de los líderes en la industria del entretenimiento online a nivel global y la mayor cotizada asiática. Es todavía un desconocido para el gran público, pero es un gigantesco conglomerado con importantes inversiones en eSports, videojuegos, redes sociales y otros negocios tecnológicos cada vez más amplios. «Es una bola de nieve de entretenimiento online», dice Javier Ruiz, director de inversiones de Horos AM, una firma de gestión de activos. Tencent controla al 100% o tiene participaciones en algunos de los principales desarrolladores de videojuegos como Riot Games, Supercell, Epic Games o Activision Blizzard. «Monetizan por todos sitios», dice, «tienen alianzas estratégicas en todo el mundo, están en sintonía con los mayores desarrolladores y distribuyen algunos de los videojuegos más importantes». Como parte de esos acuerdos, tienen en exclusiva la distribución de «Call of Duty» en China.

WeChat es otro de sus bastiones. Normalmente se le conoce como el Whatsapp chino, pero es mucho más que eso. Es una plataforma con 1.100 millones de usuarios que incluye servicios de mensajería instantánea, redes sociales, o pagos móviles. «No vemos WeChat como una aplicación de mensajería como Whatsapp si no como un sistema operativo como iOS o Android», dice Luis Golderos, analista de Renta 4 Gestora.

En China es muy común pagar a través del teléfono. El 47% de los usuarios en China ya realizan transacciones a través del teléfono de manera habitual, según un estudio de la firma de investigación Research and Markets. Y WeChat Pay es uno de los líderes del mercado en China, junto con Alipay de Aliexpress. «WeChat Pay mueve más dinero en transacciones que Visa y Mastercard juntas», dice Golderos, quien comparte otro demoledor dato para visualizar el volumen de pagos que gestiona la aplicación: «Hay más dinero en transacciones en WeChat que en App Store y Google Play juntos».

A nivel de beneficio, los videojuegos son el principal negocio de Tencent. Pero el área de inversiones en terceras compañías es la que podría albergar un mayor potencial de crecimiento a futuro. «Tencent tiene importantes participaciones en 5 de las top 10 compañías chinas tecnológicas más grandes, sin contar la propia Tencent», comenta Golderos. Es decir, las redes de este conglomerado se extienden a otros mercados que están siendo alterados por la tecnología, como es el caso del sector automovilístico. «No fabrican vehículos eléctricos, pero tienen un 5% de Tesla», dice Ruiz, de Horos AM, quien también destaca una inversión que Tencent hizo en el fabricante de vehículos eléctricos Nio. Las acciones de Tesla han subido un 380% desde mayo de 2017, cuando compró su participación en la compañía de Elon Musk. Mientras tanto, las de Nio se han revalorizado un 634% en los últimos dos años. También tienen otra participación del 20% en JD.com, una plataforma china de comercio online y uno de los principales competidores de Alibaba. «Es interesante ver cómo gestionan estas inversiones en terceras compañías», comenta Ruiz, quien ve a Tencent como «un negocio de mucha calidad».

Uno de los posibles riesgos es su competencia con ByteDance, la empresa detrás de TikTok. A comienzos de este mes, la compañía Douyin (propiedad de ByteDance) denunció a Tencent por comportamiento monopolístico por presuntamente bloquear su contenido en WeChat y QQ. «China es un mercado muy dinámico y de alta intensidad competitiva», dice Golderos, de Renta 4 Gestora. Otro peligro son los posibles cambios en la regulación, un problema que afecta a todas las grandes empresas en China. «La economía china es un capitalismo dirigido, por lo que siempre está el riesgo de que el gobierno decida cambiar la regulación e impacte el negocio», dice Ruiz. Por ejemplo, en 2019 el gobierno chino anunció una serie de normas que limitaban las horas que los niños podían jugar a videojuegos en un intento de reducir la adicción entre los más jóvenes.

El confinamiento por el Covid ha disparado la cotización de Tencent en la Bolsa de Nueva York. Ya ronda los 95,7 dólares, comparado con 45,2 a mediados de marzo 2020. «Al no salir a la calle, los usuarios demandan más videojuegos, por lo que se espera que la empresa registre mayores rentabilidades», dice Diego Morín, analista del bróker IG, quien cree que la empresa está en tendencia alcista a largo plazo.

Más temas:

eSports

Economía

Empresas

Videojuegos