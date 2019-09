La tarifa del gas se mantiene hasta final de año y es la más barata desde abril de 2018 Unos 1,6 millones de consumidores están acogidos a la tarifa de último recurso (TUR)

Las actuales tarifas de último recurso (TUR) de gas natural permanecerá invariable hasta final de año, según la revisión trimestral que realiza el Gobierno. Es el segundo trimestre consecutivo en el que no varía, por lo que se mantiene la fijada el pasado 1 de abril.

Cabe destacar que las tarifas actuales son las más baratas desde abril de 2018. La TUR1 (consumo igual o inferior a 5.000 kWh al año) está en 8,628 céntimos de euro el kilovatio hora (kWh), mientras que la TUR2 (consumo superior a 5.000 kWh e inferior o igual a 50.000 kWh al año) cuesta 6,743 céntimos de euro el kWh.

De los 7,7 millones de consumidores de gas natural, más de 6 millones son suministrados a través de una comercializadora de mercado a precio libre y en torno a 1,6 millones se encuentran acogidos a la TUR.

La tarifa no variará porque el coste de la materia prima registra un descenso del 1,4%, según han confirmado a ABC fuentes del sector. Así, al no haberse producido una variación al alza o a la baja superior a un 2%, no cambia la misma.

La TUR acabó 2018 en máximos históricos, pero en los dos primeros trimestres de 2019 ha sumado unos descensos de aproximadamente el 10%.

Para el cálculo de esta tarifa se tienen en cuenta los peajes de acceso y el precio del gas. La parte regulada de la factura (peajes de acceso), que fija el Gobierno, se mantiene estable en 2019.