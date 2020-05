Solo el 1% de los autónomos se ha beneficiado de ayudas sociales No llegan a 30.000 los que se han acogido a moratoria de hipotecas, suministros y alquiler de vivienda habitual, según ATA

De los autónomos depende, en gran parte, la evolución que tenga la economía en los próximos meses. Muchos se quedarán en la cuneta, sin respaldo y sin ayudas, y con ellos miles de empleos. Durante esta crisis han estado muy solos, sin una red que les permita levantar el vuelo. Los datos que aporta la organización que dirige Lorenzo Amor son reveladores: apenas el 1% se benefició de ayudas sociales y solo el 8% ha logrado acceder al crédito.

Este es el impacto de las medidas aprobadas por Pedro Sánchez:

Cese de actividad

A 30 de abril se le ha concedido la prestación por cese de actividad extraordinaria a 1.100.000 autónomos, el 33% del total . Es la medida con más impacto en el colectivo. No obstante, todos los autónomos, beneficiarios de la prestación extraordinaria o no, pagaron la cuota de marzo completa y a los beneficiarios no se les devolverá la parte correspondiente al estado de alarma hasta la segunda quincena de mayo. Unos 400.000 autónomos, un tercio de a los que se les ha concedido la ayuda, ha pagado la cuota de abril y no le será devuelta hasta la segunda quincena de junio.

Aplazamientos y cuotas

82.000 autónomos, pymes y empresas han solicitado aplazamiento de las cotizaciones a la Seguridad Social en abril. No llega a un 3% del total del colectivo y es un 5% de los autónomos y empresas que no verán exoneradas sus cotizaciones empresariales (un millón de beneficiarios de la prestación por cese más ERTE para 500.000 que sí tienen exoneradas las cotizaciones).

Moratoria de cotizaciones

La moratoria entra en vigor para mayo, junio y julio. El real decreto aprobado el 31 de marzo establece que se puedan acoger todos los autónomos y empresas cuya actividad no haya sido suspendida en estado de alarma. Sin embargo, la orden ministerial de 27 de abril que lo desarrolla lo limita a 12 sectores de actividad. El 80% del tejido empresarial que no ha visto suspendida su actividad queda, por tanto, fuera de esta moratoria.

Ayudas sociales

Moratorias de hipotecas, suministros y alquiler de vivienda habitual son ayudas que apenas han llegado a los autónomos. Solo un 1% se ha beneficiado de ellas, lo que supone menos de 30.000 trabajadores. «Algo lógico ya que el 95% se mantienen de alta en Seguridad Social y Hacienda y una de las condiciones para acceder a estas ayudas es causar baja censal en Agencia Tributaria», recuerda ATA. Explica que para el rescate de planes de pensiones se puede aportar dicha baja censal o acreditar una reducción de la facturación de al menos un 75%.

Créditos ICO

A 30 de abril se habían concedido 240.000 créditos de esta línea, lo que supone un 8% de total de autónomos y una cuarta parte de los más de 900.000 que han solicitado una línea ICO en su entidad financiera.

Aplazamiento de impuestos

400.000 autónomos, un 13% del total, han solicitado aplazamientos de impuestos aunque es previsible que este número aumente teniendo en cuenta que el plazo es hasta el 20 de mayo, 15 de mayo para la domiciliación, según la organización empresarial. Será esta medida, junto con la prestación por cese de actividad extraordinaria, la que más impacto tenga y pueda llegar hasta a un millón de autónomos.

Moratoria de alquileres

Según ATA no hay datos oficiales sobre esta moratoria que afectaría a 200.000 locales comerciales pero sí existen muchas quejas de autónomos ante la inseguridad jurídica y la dificultad cuando estos locales comerciales no son propiedad de grandes tenedores o de la Administración. Antes de la moratoria se instó a llegar a acuerdos privados entre arrendador y arrendatario por lo que esta moratoria ya no ha tenido tanto efecto.

Renuncia a módulos

Aún no hay datos de autónomos que abandonen el sistema de módulos temporalmente, pero explica ATA que podrían aprovechar la medida el 50% de los que están en este sistema .

