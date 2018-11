Nadal dice que las pensiones no se deben ligar solo al IPC - Maya Balanya

ENTREVISTA «Los organismos internacionales me llaman porque ya que no se fían de Sánchez» Alberto Nadal asegura que «no apoyaremos los impuestos a las transacciones y a la economía digital hasta que no lo haga la UE. Si eres el primero en aplicarlos, la actividad se va a otros países»