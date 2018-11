Norwegian desafía a Iberia con vuelos Madrid - Boston por menos de 200 euros y otras cuatro noticias

ABC

Madrid Actualizado: 28/11/2018 15:30h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

1. Norwegian reta a Iberia y abre una ruta entre Madrid y Boston a menos de 200 euros. Pese a la inestabilidad generada en el sector aéreo por el Brexit y el repunte del petróleo, Norwegian mantiene intacta su apuesta por España. La compañía de bajo coste ha anunciado este miércoles que abrirá una ruta entre Madrid y Boston en mayo del año que viene con tarifas a partir de 179,99 euros.

2. Este año terminará con la mayor compraventa de pisos desde antes de la crisis. El portal inmobiliario Pisos.com ha estimado que 2019 será de « consolidación del crecimiento de los últimos años» en esta actividad, en palabras de su director de estudios Ferrán Font, quien ha presentado este miércoles el informe «Sector Inmobiliario: Balance 2018 y previsiones 2019», en el que se ha apuntado que este año España superará el medio millón de compraventas, por primera vez desde antes de la crisis.

3. La Fiscalía rechaza que se aplique la doctrina Botín en el caso Bankia por el impacto de su rescate. La Fiscalía Anticorrupción considera que el impacto económico que el recate de la entidad tuvo para el conjunto del sector financiero y España hace que el juicio tenga un interés colectivo, rechazando así la aplicación de esa doctrina. La doctrina Botín, aplicada en 2007 en una causa contra el expresidente del Santander Emilio Botín, ya fallecido, supone que una persona no puede ser juzgada si contra ella solo hay la acusación particular, pero no la del Ministerio Público.

4. El acuerdo entre España y China permitirá exportar al país asiático patas de jamón, lomo o embutidos. El acuerdo que firmarán este miércoles España y China sobre carne porcina abre la opción al sector del ibérico nacional de exportar más productos al país asiático, que hasta ahora no permitía la llegada de patas de jamón, lomo o embutidos. Fuentes del sector dedicado a la producción de cerdos ibéricos han asegurado que por el momento es «imposible» cuantificar qué supondrá el pacto en términos económicos

5. El tripartito de Palma quiere que el Aeropuerto de Son Sant Joan se cierre por las noches. El Ayuntamiento de Palma ha informado este miércoles, a través de un comunicado, de que ha presentado ante la Dirección General de Aviación Civil alegaciones al Plan de Acción asociado al mapa de ruidos del Aeropuerto de Son Sant Joan. Con las alegaciones presentadas ahora, se reclama nuevamente que Son Sant Joan deje de ser «H24», es decir, que deje de estar operativo las 24 horas del día y que se cierre durante la noche para «reducir su impacto ambiental y hacer posible el descanso de los vecinos».