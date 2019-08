Montero confirma que no entregará más dinero a las comunidades autónomas hasta que haya Gobierno La ministra de Hacienda reconoce también que con el Ejecutivo en funciones tampoco es posible dar luz verde al techo de gasto

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha descartado este lunes que el Gobierno apruebe el techo de gasto estando en funciones, ya que considera que no puede hacerlo puesto que se trata de una medida que afectaría a un futuro Ejecutivo.

«No podemos aprobar el techo de gasto porque no podemos asegurar ni que vamos a tramitar los Presupuestos», ha afirmado Montero en una entrevista en la Cadena Ser donde explicó que su departamento ya tiene «un esqueleto técnico» de cómo serían los Presupuestos de 2020.

A este respecto, la titular de Hacienda se ha mostrado convencida de que habría tiempo de aprobarlos si finalmente el Gobierno consigue los apoyos necesarios para sacar adelante la investidura en el mes de septiembre. A este respecto, ha vuelto pedir la abstención del PP y Ciudadanos, si bien ha indicado que Unidas Podemos falta a la verdad cuando dice que el PSOE prefiere la abstención de los partidos de la derecha, porque sabe que los socialistas siempre han considerado a la formación morada como su socio preferente.

Además, confirmó su intención de aprobar por real decreto la actualización de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas una vez que haya Gobierno, desvinculando su tramitación de la elaboración de los Presupuestos, tras lograr el visto bueno de la Abogacía del Estado, y aseguró que no se «da por vencida» en cuanto a la posibilidad de hacerlo en funciones.

Sobre este asunto, tras recordar que supone unos 4.500 millones de euros para las comunidades autónomas, agregó que su bloqueo es consecuencia de la negativa del PP y los independentistas a aprobar los Presupuestos, por lo que espetó a la formación dirigida por Pablo Casado que «no se puede soplar y sorber al mismo tiempo».

«Aquellos que tumbaron el Presupuesto no pueden pedir cuenta de las consecuencias de esa decisión», ha lamentado Montero, quien ha recordado además que su posición ha sido siempre que las entregas a cuenta no pueden depender de los Presupuestos del Estado, que fue siempre la postura de Cristóbal Montoro. «Yo no defendía eso ni cuando era consejera ni ahora», ha sentenciado.