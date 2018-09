Los mejores expertos de comercio electrónico se reúnen esta semana en Madrid El «eShow» acogerá a 12.000 profesionales, 250 speakers, 150 expositores, los cuales realizarán más de 200 actividades y conferencias

ABC

El mundo del comercio electrónico cada vez tiene más adeptos, siendo el mercado online clave para el desarrollo de muchas empresas. Según la CNMC, el comercio electrónico alcanzó en el tercer trimestre de 2017 alcanzó la cifra récord de 7.785 millones de euros (+ 26,2%). Por ello, esta semana Madrid acogerá la mayor feria de comercio electrónico, el «eShow».

Los días 26 y 27 los pabellones de Ifema acogerán a 12.000 profesionales, 250 expertos, 150 expositores que realizarán más de 200 actividades y conferencias. Directivos de las empresas que más desarrolladas en tecnología pondrán en valor su experiencia y debatirán sobre las claves del futuro de este sector, que crece a pasos agigantados.

Así, destaca la presencia de Rudi Anggono, Head of Creative and New Experiences de Google; Didier Rappaport, fundador y CEO de Happn; Michiel Das, Global SEO and SEM Manager de SEAT; Marc Vicente, CEO de ABA English; Carlos Fernández Guerra, Director Digital de Iberdrola; Ana Jiménez Castellanos, cofundadora y Chief Data Scientist de Leads Origins; Philippe González, Founder de Instagramers, Marta Esteve, CEO de Soysuper, y Mar Alarcón, CEO de SocialCar.

Entre las novedades de esta edición destaca el espacio que habrá para hablar de AI eCommerce, es decir, Inteligencia Artificial aplicada al eCommerce. Ponentes como Didier Rappaport, CEO de Happn y Raúl Domínguez, CMO de Spring Hotels Group analizarán cómo a través de la AI las empresas pueden anticipar la demanda de los consumidores y, en consecuencia, optimizar la gestión online de nuestros negocios para aumentar las ventas. A través de estas charlas los profesionales se familiarizarán con estrategias concretas sobre Marketing Intelligence, buscadores inteligentes y web 3.0.

Las tres tendencias clave en comercio electrónico durante el último año se podrían resumir en una frase: los compradores online realizan sus compras globalmente, cada vez más a través del móvil y confiando en los marketplaces como fuente de información y canal de compra. De hecho, un 96% de los online shoppers españoles ha realizado compras en marketplaces. Si tenemos en cuenta que el 76% de los internautas españoles ya compra online y que el 90% de ellos se informa a través de marketplaces, no podemos obviar el dominio de este canal en el comercio electrónico.

Por ello, en esta edición se dedica todo un auditorio dedicado a estas plataformas de venta, el MarketPlace Circus, dentro del cual destaca la mesa redonda “Los Expertos del Marketplace”, el día 26. La mesa contará con Mónica Casal, CEO & Co-Founder de Tandem Up, Jordi Ordóñez, consultor independiente en eCommerce, y Kristine Atraste, eCommerce Consultant. Tres gurús que debatirán acerca de estos datos y de las estrategias más efectivas para triunfar en un Marketplace.

Además, también se realizará una mesa redonda sobre el Blockchain, la realidad que afecta a todas aquellas personas que realizan transacciones online. A través de una mesa redonda se discutirá qué uso le están dando las empresas a día de hoy y cómo lo están implementando, mientras que se ofrecerán ejemplos de empresas que ya tienen integrado el Blockchain.

Otro de los temas estrella de la feria será la evolución del canal online para el sector supermercados, el Superline. Se trata, probablemente, del sector dentro del eCommerce con una mayor proyección de crecimiento en los próximos años.