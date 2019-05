José Manuel Campa, más de 16.000 euros al mes, inicia su mandato en la Autoridad Bancaria Europea

El exsecretario de Estado de Economía entre 2009 y 2011, José Manuel Campa, así como director global de asuntos regulatorios de Banco Santander hasta la fecha ha tomado posesión como nuevo presidente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés), después de su confirmación por los reponsables de este organismo europeo el pasado 14 de marzo, ha informado en un comunicado este organismo.

🔴 José Manuel #Campa officially assumed his new post as #EBA Chairperson on 1 May 2019, after @Europarl_EN confirmed his nomination by the EBA Board of Supervisor on 14 March 2019.



➡️ https://t.co/01GFnV0kzDpic.twitter.com/RT8yiNWLNK