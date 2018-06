Jordi Sevilla: «No es mejor un Estado que gasta un 39% del PIB que un 38%» El exministro de Administraciones Públicas y vicepresidente de Llorente & Cuenca urge al Gobierno Sánchez a alcanzar pactos nacionales

Javier Tahiri

@javiertahiri Seguir MADRID Actualizado: 27/06/2018 16:59h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El mayor peligro que enfrenta España es no hacer reformas. Este lema, que enunció hace meses el exministro de Administraciones Públicas y ahora vicepresidente de Llorente & Cuenca, Jordi Sevilla, sigue sin fecha de caducidad como ha reiterado hoy en un acto en el que presentaba los «Retos de la economía española» en la sede del Consejo General de Economistas. En este foro, Sevilla ha defendido «abrir el debate» para que los impuestos financien las pensiones y estas se desliguen de las cotizaciones como única vía de liquidez, así como elevar la eficiencia del gasto público.

«El Programa de Estabilidad recibió muchas críticas por la reducción del gasto desde posiciones de izquierda. A mi no me importa el tamaño del Estado yo quiero que haga lo que tiene que hacer y de la mejor manera posible. No es mejor un Estado con un 38% de PIB que un 39%. Yo no soy un obseso de que tenga que crecer el gasto público. No es mejor un Estado que gasta un 39% del PIB que un 38%», ha señalado, para apostar por preguntarse si «es gasto público es eficaz o no».

El Programa de Estabilidad que presentó el Ejecutivo de Rajoy hace meses a Bruselas incluía una reducción del gasto público para que confluyera del 40% del PIB actual al 38,6% en 2021, por debajo de la media de la UE. Ello cosechó fuertes críticas desde sectores del PSOE y Podemos.

En contrapartida, Sevilla ha criticado la supresión de Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL), creada bajo su mandato como ministro, pero ha valorado la revisión del gasto que está haciendo la Autoridad Fiscal de determinadas subvenciones, prestaciones y gasto sanitario.

Eficiencia del gasto

Sevilla ha alertado al Gobierno Sánchez de que España puede no salir del brazo corrector de Bruselas. «Seguimos corriendo el riesgo de que el déficit se vaya al 3%», ha advertido. Por ello, ha apostado por abrir el debate de revisar la eficiencia del gasto público. «La última gran reforma fiscal la hizo la OCDE con el IRPF y luego la UE con la creación del IVA», ha lamentado.

Sevilla ha urgido al Gobierno, agentes sociales y partidos políticos a alcanzar grandes pactos nacionales. Frente al Ejecutivo de Rajoy, ha aplaudido que Sánchez abra la puerta a «que se pueden hacer las cosas» y ha llamado a que se repitan pactos como el de PSOE, Podemos y Ciudadanos que ayer se aliaron para aprobar la Ley de Eutanasia. «En España hemos asumido demasiado que pactar es traicionar», ha señalado.

Cinco retos nacionales

En este sentido, Sevilla ha alertado de que España debe enfrentar cinco retos claves en el futuro: crear más y mejor empleo, reducir la pobreza y la exclusión social, reformar las cuentas públicas, luchas contra el cambio climática e impulsar de manera inteligente la economía digital. El mercado laboral es el que muestra un cariz más urgente, en palabras de Sevilla, que ha abogado por un cambio de «la estructura de modelo productivo». «El último gran acuerdo de país fue la firma del tratado de Maastricht. Yo creo que estos cinco retos necesitan acuerdos nacionales», ha aseverado.

En contra de limitar la economía colaborativa

Otro mensaje al PSOE ha sido lamentar la postura de comunidades socialistas como Baleares, que prohibió el alquiler vacacional en zonas turísticas. «Que prohibir construir hoteles o hacer competencia a los hoteles sea progre, me llama la atención», ha criticado, para también atacar proteger los intereses del taxi, un asunto que el PSOE blindó al limitar en el Congreso las licencias de Uber y Cabify. «Defenderse de los nuevos problemas no debe ser aplicar viejas recetas», ha reflexionado.