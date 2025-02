Antonio Puente (Adolfo Domínguez) «Con esta caída de ingresos no podemos pagar los alquileres de las tiendas»

Como a todo el sector del comercio, la crisis del coronavirus golpeó duramente a Adolfo Domínguez. La firma textil gallega tuvo que aplicar en España un ERTE por fuerza mayor y cerrar sus tiendas físicas tras decretarse el estado de alarma. Un ajuste temporal de empleo que afectó al 76% de la plantilla , hasta los 909 trabajadores. Ahora, con los primeros compases de la desescalada, la compañía ha reabierto un total de 18 de los 203 puntos de venta que tiene en nuestro país. Además, también ha vuelto a la actividad en Portugal, China, Japón, Australia, Chile y Costa Rica. «El plan será a brir gradualmente hasta las 391 tiendas que tenemos en la red», explica a ABC Antonio Puente, director general del grupo.

La estrategia por tanto pasa por analizar cada una de las tiendas y evaluar si es rentable o no abrirla. «No podemos abrir una tienda que nos vaya a dar pérdidas y menos en un contexto como en el que estamos», comenta Puente. La tesorería de Adolfo Domínguez está sufriendo un impacto considerable con un desplome en los ingresos del 90% y unos gastos que disminuyen muy poco. «Esperamos una recuperación gradual de esos ingresos en no menos de doce meses», incide. A su vez, calcula que hasta otoño-invierno habrá unas caídas del 60%.

En la partida de gastos, el director general destaca uno por encima de todos: el de los arrendamientos de las tiendas. Un coste difícilmente asumible cuando apenas entra dinero en la caja. Las medidas del Gobierno sobre el aplazamiento del alquiler a las empresas solo incluye a pymes y autónomos. «La ley sobre arrendamientos no es tan flexible como la laboral y no nos protege. Con estas caídas de ingresos no podemos asumir el pago de los arrendamientos al 100%. No solo nosotros, sino muchas más empresas del comercio», explica Puente, aunque apunta que en algunos casos determinados establecimientos de Adolfo Domínguez han conseguido aplazar el pago de las cuotas.

ADOLFO DOMÍNGUEZ

Ante esta problemática, la compañía se ha unido con un centenar de empresas para ir de la mano para una negociación de los arrendamientos. El objetivo, según Puente, es «hablar con las instituciones por un lado y por otro hacer masa crítica para negociar con los grandes arrendadores, como fondos o centros comerciales».

Sobre el empleo, el director general de la cadena textil afirma que la intención de la compañía es mantener el nivel anterior a la crisis. Sin embargo asume que la vuelta a la actividad de los trabajadores en ERTE será poco a poco. «Es inasumible en las circunstancias actuales reincorporar a todo el mundo», comenta. Por tanto, espera que por parte del Gobierno se sigan articulando medidas que flexibilicen los ERTE , ya sea con más prórrogas de los de fuerza mayor o con los de causas productivas u objetivas. Si no fuera así, «la alternativa sería otra, no pasaría por el mantenimiento del empleo, que es lo que queremos».

Rebajas

Con la reapertura de parte de sus tiendas, Adolfo Domínguez se ha tenido que adaptar a las indicaciones de Sanidad para garantizar la seguridad. Estas son controles de aforo en las tiendas de las provincias que ya están en la fase 1, cita previa en las que siguen en el inicio de la desescalada o todo el proceso de higienización de los establecimientos, que deben ser de hasta 400 metros cuadrados. Como curiosidad sobre esta última norma, ayer abrió la tienda de 2.000 metros cuadrados que la firma tiene en la calle de Serrano de Madrid. Sin embargo, solo lo ha hecho una de sus plantas, cuya superficie no llega al límite de Sanidad. «La interpretación de la normal dice que no podemos tener un espacio comercial mayor a 400 metros, estamos respetando la norma», justifica Puente.

También tuvo palabras sobre la polémica de las rebajas en las tiendas físicas. Ayer, Comercio aclaró que eran legales mientras se evitaran aglomeraciones. Una afirmación que fue desmentida por Sanidad horas después. «Al igual que en determinadas medidas nos hubiera gustado tener más tiempo de reacción, también tener más claridad en estas leyes hubiera sido mejor» , explica Puente, que añade que «con tantas zonas grises no es fácil volver a la actividad».