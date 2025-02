Iván Mañero, cuando la ruta emprendedora lleva al corazón de África

Los países africanos son una oportunidad para muchas pymes españolas con espíritu emprendedor por la ausencia masiva de grandes multinacionales y la cercanía geográfica y también son un destino perfecto para todo aquel que quiera poner su gratino de arena para ayudar de forma desinteresada a una población que está muy necesitada. Y esto es lo que decidió Iván Mañero , ayudar; puso el radar en Guinea Bissau y hoy cuenta con potentes proyectos sanitarios y educativos en el país .

Un viaje como voluntario cambió la vida de este médico, que también cuenta con dos clínicas de medicina estética y reparadora en España. Hace 15 años que gestiona su propia Fundación en el país africano , desde la que desarrolla proyectos para mejorar la situación de extrema pobreza en la que viven los niños y las mujeres en aquel país. En los últimos años ha puesto en marcha dos colegios, un centro de salud en la ciudad de Bisselanca, y un centro escolar y residencial para niños con discapacidad intelectual y múltiple en Biombo. ¿Su objetivo? «Contribuir a la mejora de la atención asistencial y sanitaria, así como promover la educación y la autonomía entre los niños, además de acogerlos y darles una atención especializada y una formación adecuada. Lo que buscamos -asegura- es que las familias tomen conciencia de la situación».

Concepto de negocio: "Im Clinic"

Iván Mañero está muy familiarizado con el área sanitaria. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el campo de la cirugía estética, que desarrolla en las dos clínicas que tiene en Madrid y Barcelona. Hace siete años inauguró «Im Clinic» en la Ciudad Condal con el objetivo, afirma, de «ofrecer un concepto sanitario totalmente revolucionario, único y pionero». Y hace un año replicó el negocio en la capital de España. En busca de negocio, Mañero forma parte de estos pequeños empresarios que generan la mayor parte de la actividad económica y el empleo en España. Y como buen emprendedor quiere seguir arriesgando. Ahora, este médico quiere ampliar su negocio en nuestro país y busca ya emplazamiento en nuevas ciudades de la geografía y saltar, de nuevo, fronteras. Eso sí, sin olvidar a África, su proyecto más solidario.

Mañero explica que con la pandemia es posible que se retrase un poco esta expansión , pero afirma que se sigue trabajando en su planificación y puesta en marcha. Recuerda, no osbtante, que la crisis financiera de 2008 no paró su crecimiento, y aún espera que en esta ocurra lo mismo.

Apoyo a la sanidad

El confinamiento y sus consecuencias no solo no le ha arrebatado su empuje emprendedor, sino que ha dejado claro su espíritu solidario : ha cedido todo su material sanitario, su mobiliario y su aparatología (respiradores, camas, camillas, bombas volumétricas, caudalímetros, palos de suero, guantes, mascarillas, batas…) a los hospitales públicos para ayudar en la lucha contra el coronavirus. Pero no solo fue una ayuda material, buena parte de sus profesionales se distribuyeron entre los hospitales de la sanidad pública para apoyar la lucha contra la pandemia.

Dice Iván Mañero que esta crisis sanitaria ha sido una prueba de estrés para la sanidad publica . "Una prueba que, desgraciadamente, no ha pasado", asegura. Y explica que este suspenso no es para los profesionales, porque ellos "han sacado matrícula de honor", sino por "la falta de previsión, la falta de ese pulmón que te permita dar aire cuando las cosas se ponen al límite. Siempre debemos estar preparados para lo peor y para ello, hay que destinar recursos", concluye.