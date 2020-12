PUBLIRREPORTAJE Guía con las mejores empresas dedicadas a la construcción, consultoría e interiorismo

Desde hace un tiempo nuestra sociedad se ha ido concienciando cada vez más de la importancia de ahorrar energía. Se busca la eficiencia energética en el hogar, la utilización de las energías renovables no deja de crecer y la arquitectura del futuro ya está presente hoy.

A lo largo del artículo hablaremos sobre temas tan actuales como la calidad del aire, soluciones de cerramiento para ventanas y puertas, nuevos conceptos de arquitectura e interiorismo o construcción sostenible.

En esta guía presentamos las mejores empresas dedicadas a la construcción, consultoría e interiorismo. Todas ellas con profesionales altamente cualificados y entregados a ofrecer un servicio de calidad a sus clientes.

Deceuninck

Para empezar, presentamos Deceuninck, empresa líder de cerramientos en Europa con soluciones innovadoras, ecológicas y de diseño para ventanas y puertas. El aislamiento y la eficiencia de la envolvente es uno de los puntos clave para conseguir la certificación Passive House. En este sentido, Deceuninck presenta los perfiles con ThermoFibra, un material innovador 100% reciclable, que ofrece la máxima rigidez y capacidad aislante del sector, mayor durabilidad, mínima pérdida de energía y con ello, una mayor eficiencia.

Esto son los sistemas Deceuninck con certificación Passive House:

-Elegant Infinity ThermoFibra reduce su peso en un 30% y mejora sustancialmente las prestaciones de aislamiento y estanqueidad.

-Elegant Abstract conserva el aislamiento de Forthex en marco e incorpora acero en la hoja, que dota al perfil de más resistencia.

-Zendow Neo Premium muestra un acristalamiento de hasta 54mm combinando el PVC rígido con ThermoFibra.

-Legend incorpora una tercera junta central de cierre con 6 cámaras en la hoja de 90mm y 5 en la de 76mm.

Deceuninckes la empresa líder de cerramientos en Europa. Está presente en más de 75 países en Europa, América del Norte y Asia, y cuenta con cerca de 3.000 empleados en todo el mundo. La sede central de la compañía está ubicada en Bélgica.

Página web: www.deceuninck.es/es-es

CMYK Arquitectos

CMYK Arquitectos ha creado su propio concepto de arquitectura, y nos hemos puesto en contacto con ellos para saber de qué se trata.

¿En qué consiste exactamente CMYK Arquitectos? ¿Qué os hace diferentes?

Somos un pequeño estudio con mucho mundo. Sus fundadores hemos desarrollado una carrera internacional en Suiza. Trabajamos exclusivamente en proyectos residenciales con un servicio especializado y profesional. Nos centramos en las verdaderas necesidades de cada cliente y profundizamos en cada mínimo detalle para diseñar «su» proyecto. Nos focalizamos hacia la tendencia de la arquitectura sostenible.

¿Es lo mismo arquitectura sostenible y casas pasivas?

Hay mucha confusión con los términos eficientes, pasivas, sostenibles, ecológicas, etc. Aunque guardan relación entre sí no significan exactamente lo mismo. Las casas eficientes y las casas pasivas se construyen bajo la premisa de un consumo nulo, pero es posible que no lleguen a ser sostenibles en el sentido de que se han construido con materiales que contaminan mucho en su producción o cadena de transporte.

¿Cómo imagináis el futuro de la arquitectura?

La arquitectura sostenible está muy consolidada en Europa y cada vez tiene más demanda en España, sobre todo en particulares. Las casas e incluso los edificios pasivos también llegarán en algún momento a estandarizarse y nosotros trabajamos en construir ese futuro. Ofrecemos un servicio de educación también, difundiendo información en nuestro blog. Intentamos hacer ver a nuestros clientes las bondades.

cmyk-arq.es /621240379 /videollamada gratuita: calendly.com/aj-cmyk/videollamada-presentacion

Estudio Rebuelta

También tuvimos la oportunidad de entrevistar a la gente de Estudio Rebuelta, un equipo multidisciplinar de artistas, arquitectos e interioristas.

¿Cuánto tiempo lleváis en el sector?

Abrimos el estudio a principios de 2016. Vinimos de caminos distintos; Almudena, arquitecta, trabajo durante años con Belen Domecq y Pascua Ortega con los que aprendió muchísimo y fue quién se lanzó a crear en solitario y quien fundó el estudio. Cristina (su hermana) se uniría más tarde, después de dedicarse al 100% a la pintura, ella estudió Arquitectura de interiores y Bellas artes.

Ahora trabajamos juntas y nos encanta ya que, aunque cada una tengamos nuestras maneras, tenemos un mismo criterio estético y aportamos nuestras diferentes personalidades a los proyectos y eso hace que estén muy completos.

¿Cuáles son los servicios fundamentales que ofrecéis?

Somos un equipo bastante todo terreno, tenemos de todo; arquitectos, interioristas y artistas. Abordamos proyectos de todo tipo: obras de planta nueva, rehabilitaciones, reformas o proyectos de decoración exclusivamente. Nos adaptamos a las necesidades de cada cliente con la intención de aportar nuestra experiencia, visión y manera de hacer para conseguir espacios estéticos y funcionales. Fundamentalmente nos centramos en proyectos residenciales aunque también hemos realizado restaurantes, oficinas y un hotel.

Háblanos un poco del perfil de tus clientes.

Nuestro cliente promedio suele ser una persona joven (sobre todo de espíritu), con ganas de innovar y encontrar soluciones diferentes a los problemas de siempre. Nos piden mucho que utilicemos materiales, formas únicas y especiales para resolver cada elemento que compone el proyecto. Son clientes que les gustan los espacios depurados pero cálidos, habitables.

¿Qué consideras que os hace únicos o especiales?

Entendemos que lo que hace nuestro trabajo único es nuestro criterio estético y la forma en la que concebimos espacios. Nos gusta mezclar elementos clásicos con otros más modernos y actuales. Para de esta manera crear espacios cálidos y sofisticados, no nos gusta abusar de elementos. Solemos utilizar pocos, pero muy cuidados elementos.

www.almudenarebueltadomecq.com | hola@almudenarebuelta.com | Telf: +34 910 245 823 | @estudiorebuelta

Acontermica

En Acontermica nos preocupamos por la calidad del aire y por ello contamos con un equipo técnico altamente cualificado y especializado, que gracias a su continua formación conoce las innovaciones tecnológicas y de vanguardia, asesoramos sobre instalaciones, normativa vigente, consumo energético, y medioambiente. Planificaciones de obra y mediciones. Homologación de equipos e instalaciones.

Nuestra profesionalidad y experiencia desde 2003 garantiza un servicio efectivo y de calidad. Disponemos de todas las acreditaciones y certificaciones necesarias.

Queremos alcanzar la total satisfacción por parte de nuestros clientes, tanto particulares como profesionales, mediante la traducción de sus necesidades y expectativas en criterios que den lugar a la realización de trabajos que respondan plenamente a sus requisitos de calidad y se ajusten a los plazos de entrega previstos.

Incluimos múltiples tecnologías a disposición de los clientes como sería la aerotermia, instalaciones de fotovoltaica para autoconsumo, sistemas solar, sistemas de filtración en conductos, diseño de ventilación, todo ello tanto para locales como para viviendas unifamiliares. Al igual que mantenimiento integral de las instalaciones, aplicando productos desinfectantes y sustituyendo los filtros por otros más efectivos frente a bacterias

La calidad del aire que respiramos adquiere cada día mayor relevancia, y ya hay una legislación y estudios relacionados con la contaminación del aire exterior y la consecuente contaminación del aire interior.

www.acontermica.es | administracion@acontermica.es | Telf: 952.04.19.46

Greening-e.

Entrevistamos a continuación a Tobías Deissler, Director General de Greening-e

¿Cuánto tiempo lleváis en el sector y cuál es vuestro origen?

Greening-e inició su andadura en Granada en el año 2011 con un firme compromiso con la sostenibilidad y el medio ambiente. Nuestro objetivo era y es ser el partner de soluciones energéticas para compañías e industrias.

A día de hoy Greening-e está presente en Europa, América y África, con sedes propias en Granada, Madrid, Barcelona, Ciudad de México, Rabat y Senegal.

¿Cuáles son los servicios o productos fundamentales que ofrecéis?

Contamos con cuatro líneas de negocio: Autoconsumo Industrial, Desarrollo de Plantas Fotovoltaicas, Eficiencia Energética y Operación & Mantenimiento. Abarcamos todas las fases del proceso; diseño, desarrollo, construcción y mantenimiento. Esto nos permite una mejor adaptación a las necesidades del mercado y de nuestros clientes, aportando soluciones a medida para cada caso.

Cuéntanos cómo son las personas o empresas que suelen recurrir a vosotros.

A día de hoy existe una mayor conciencia empresarial para desarrollar estrategias basadas en el ahorro energético y el uso energías renovables. Cualquier empresa, industria o fábrica puede beneficiarse de este tipo de instalaciones y ser más competitivas.

En Greening-e hemos desarrollado más de 250 MW en instalaciones fotovoltaicas y tenemos 1.000 MW en diferentes fases de proceso. A fecha de hoy, hemos conseguido más de 3 millones de euros de ahorro para nuestros clientes y más de 18 mil toneladas de CO2 no emitidas a nuestra Atmósfera.

¿Qué consideras que os hace únicos o especiales?

El sector de las energías renovables y la eficiencia energética está en continua transformación y en Greening-e hemos sabido adaptarnos, evolucionar al mercado y a las necesidades de nuestros clientes y todo gracias a nuestro equipo de más de 120 profesionales especializados en cada línea de negocio. Esto nos da la seguridad de garantizar la máxima productividad y rentabilidad en nuestras instalaciones, ofreciendo el mejor servicio y el mayor ahorro para nuestros clientes.

www.greening-e.com || info@greening-e.com | Telf: + 34 958 46 61 29

Greenbuilding

Greenbuilding es una empresa de Mallorca que ofrece un servicio integral, siempre centrado en la construcción sostenible

Detrás de Casas Moma está GreenBuilding, una empresa es­pecializada en construcción sostenible en Mallorca. Su funda­dora, una ingeniera de caminos mallorquina, apuesta por una mayor conciencia ambiental y una modernización en el sector de la construcción. La transparencia, la eficiencia energética, la reducción de la huella de carbono y las casas sin materiales tóxicos son los ejes de la com­pañía.

Los paneles prefabri­cados de entramado ligero de madera que ofrecen Casas Moma suponen una solución de alta eficiencia energética (casas pasivas o de consumo energético casi nulo) en un plazo mínimo (entre cuatro y seis meses) y a un coste muy competitivo sin renunciar a la calidad.

La empresa ofrece un servicio integral, pudiéndose hacer car­go no solo de la construcción sino también del proyecto y de los trámites requeridos. Tam­bién adaptan proyectos diseña­dos de manera tradicional a la construcción con paneles. Los clientes de GreenBuilding destacan especialmente la profesiona­lidad, el trato personalizado, el acompañamiento que han recibi­do y la búsqueda de soluciones para adaptarse a sus necesidades.

www.greenbuilding.es | www.casasmoma.com | greenbuilding@greenbuilding.es | info@casasmoma.com

