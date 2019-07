Un Gobierno en la luna de «mucho ruido y pocas nueces»

Seguir María Jesús Pérez Madrid Actualizado: 22/07/2019 01:45h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«Quien siembra vientos, recoge tempestades». Una sentencia refranera muy española que en política se olvida con mucha alegría. Más sensato y mejores frutos es trabajar en equipo, en busca de amigos. Porque si uno es lo suficientemente previsor y diligente para propiciar resultados o consecuencias favorables para uno mismo, lo lógico, y en principio lo más probable, es que disfrute finalmente de esos resultados. Si no, a atenerse a las consecuencias, que suelen ser contrarias a lo esperado.

Pues bien, estos días estamos asistiendo a una de las peores estrategias para la busca y captura de socios de Gobierno-país. Y no me refiero a los pactos entre partidos políticos españoles para no tener que volver a votar

