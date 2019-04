Estas son realmente las propuestas económicas de los partidos para el 28-A Entrevistas con los responsables económicos de PSOE, PP, Ciudadanos, Podemos y Vox

Arranca una de las campañas electorales más decisivas de los últimos tiempos con la economía intentando, a codazos, hacerse un hueco. La desaceleración económica es una realidad a la que España, como buen país intensivo en servicios, llega con retraso y ahora lanza avisos solo para aquellos que estén dispuestos a atenderlos. Los cinco principales partidos de ámbito nacional según los sondeos proponen un ramillete de medidas que levanta amplias fronteras, sobre todo en los impuestos y el tamaño del Estado. Un asunto capital en un momento en el que España es el segundo país europeo con un mayor déficit público, con más de 30.000 millones de agujero. Mientras PSOE y Podemos proponen subir la fiscalidad a rentas altas y grandes empresas, PP, Ciudadanos y Vox plantean una bajada masiva tributaria, eliminando Sucesiones, Patrimonio y aligerando IRPF. En el caso de Vox, también apuestan por un recorte del gasto público de 24.000 millones.

Curiosamente, hay un tema que parece blindado del debate: ante la inminencia de las urnas y el músculo mostrado por los 9,71 millones de pensionistas en las calles, los cinco partidos defienden garantizar que las prestaciones aseguren el poder adquisitivo a corto plazo. «Las pensiones deben mantener su poder adquisitivo. La revalorización tendrá en cuenta tanto el IPC como otros indicadores que garanticen el cumplimiento simultáneo de los principios de mantenimiento del poder adquisitivo», defiende el gurú económico del PP, Daniel Lacalle. Vox, por su parte, propone pasar a un sistema mixto público y de capitalización: sería obligatorio para los menores de 25 y voluntario para los que tienen entre esta edad y 45 años, con un impacto sobre las arcas de la Seguridad Social incierto. Otra coincidencia entre PSOE, PP, Ciudadanos y Podemos es la reducción del número de contratos para hacer más sencillo el mercado laboral, aunque más allá de este epígrafe cada uno propone fórmulas distintas. Desde Vox apuestan por reducir la indemnización por despido improcedente de 33 días a 20 en el caso de los indefinidos. Los acuerdos no se antojan sencillos. Eso sí, como último punto en común entre algunos portavoces económicos, cuando se les pregunta si se ven como ministros, todos se sonrojan, aparentemente.

Pedro Saura (PSOE): «La nueva financiación regional no excluirá a ninguna comunidad»

¿El SMI será de mil euros en 2020 con la meta de converger a los 1.200 euros a final de legislatura?

Va a ser un incremento progresivo, sí, hasta converger al objetivo del 60% del salario medio de acuerdo con los convenios internacionales.

Pero el FMI calcula un paro del 14% en 2020 y pide reformas. ¿Van a reducir el número de contratos?

Sí, es algo necesario para hacer el mercado de trabajo español más eficiente y justo. Además queremos derogar la asimetría del empresario frente al trabajador en la reforma laboral.

De cara a las pensiones, ¿qué medidas propondrán al Pacto de Toledo?

Para nosotros el sistema público de pensiones es innegociable. Creemos que hay que blindar la sostenibilidad para que los jubilados no pierdan poder adquisitivo.

¿Planean poner peajes en las autopistas para pagar las pensiones?

No está en nuestros planes en ningún caso.

Si ganan, ¿intentarán aprobar los Presupuestos para 2019 de nuevo o se funcionaría con decreto este año?

Como dijo el presidente del Gobierno, la intención es llevar al Congreso un proyecto de Presupuestos con las bases de los anteriores que tumbaron el independentismo y la derecha.

Hasta que se aprobasen los Presupuestos, en la prórroga, Hacienda planea contener la inversión.

Lo que sucede con las inversiones es que el PP presupuestaba una cantidad pero la ejecución de esas inversiones era muy baja. Aprovechando este margen de ejecución se puede seguir apostando por la inversión sin descalbalgar los objetivos de déficit y deuda.

Pero usted anunció 10.000 millones de inversiones en el primer semestre de 2019. ¿Cómo se conjuga esto?

Son 10.000 millones de euros en licitación, el paso previo a la adjudicacion y la inversión. La licitación tiene un efecto sobre este y los siguientes Presupuestos. El incremento de la licitación frente al año anterior se entiende porque no se ejecutaba el Presupuesto. Y se respetará el déficit.

En el nuevo modelo de financiación, ¿están abiertos a quitas de deuda o a un concierto con Cataluña?

No, la financiación autonómica se tiene que acordar con todas las comunidades, sin excluir a ninguna, y fuerzas políticas. No pensamos en ninguna excepción como la que me plantea. Y defenderemos la armonización del impuesto de Sucesiones y el de Patrimonio contra la competencia fiscal a la baja.

Bruselas y el FMI dicen que hay que bajar más el déficit. ¿Cómo lo harán?

La recaudación crece más que el PIB nominal y planteamos una subida moderada a rentas altas y grandes empresas, con más del 0,5% del PIB como venía en los PGE. Además, el Gobierno va a ir analizando y aprobando las medidas necesarias en imposición medioambiental. La alternativa de Vox y PP va a generar un agujero de 18.000 millones de euros, una crisis fiscal.

¿Qué hay del rescate de las autopistas, la RPA? Ya en 2018 computaron 1.800 millones en déficit. ¿Y en 2019?

Estamos evaluándolo. El déficit en 2018 hubiera sido del 2,4% y no del 2,6% sin el efecto de las RPA.

¿El ingreso mínimo vital se aprobará una vez al llegar o se vincularán a los Presupuestos?

Se hará con un acuerdo social y político, que también nos gustaría. Y una vez hecho, se trasladará a una norma y a los Presupuestos. La mejora de la renta disponible de las familias es la base del crecimiento.

Daniel Lacalle (PP): «Las políticas económicas de Sánchez son ZP con esteroides»

Ha entrado en política en una campaña difícil, ¿le recuerda a la de 2008?

Desde luego. En primer lugar, por el intento de desacreditar a uno de los candidatos, ahora yo y entonces Manuel Pizarro, y en segundo por tratar de negar la evidencia de la gravísima ralentización económica. La desaceleración puede afrontarse con políticas serias como proponemos nosotros, lo que el PSOE vende es la política de la cigarra, con el agravante de que ahora el BCE no puede bajar más los tipos ni inyectar más liquidez. Además ya estamos incumpliendo la senda de estabilidad con el déficit y tenemos una deuda que ronda el 100% del PIB. Si en el año 2011 aumentar los desequilibrios fue irresponsable, ahora lo es mucho más porque afrontamos el cambio de ciclo sin espacio fiscal ni monetario. Las políticas de Sánchez son las de ZP con esteroides.

¿Cuál es su propuesta para cuadrar las cuentas de la Seguridad Social?

Hay dos acciones clave. La primera y fundamental es crear empleo, justo lo contrario que ha hecho el PSOE. La segunda es entender el problema de las pensiones desde un punto de vista global. Las pensiones y la seguridad social contabilizan con el resto del gasto público. El sistema de pensiones español supone alrededor del 11% del PIB y es perfectamente financiable. Pero solo será sostenible si las políticas económicas están hechas para atraer inversión, capital y mayor riqueza. Es la única forma de mantener y hacer crecer el sistema de pensiones.

¿Garantizan su vinculación al IPC?

Las pensiones deben mantener su poder adquisitivo. La revalorización tendrá en cuenta tanto el IPC como otros indicadores que garanticen el cumplimiento simultáneo de los principios de mantenimiento del poder adquisitivo y sostenibilidad. Cuando el país estaba al borde del rescate, el PP no solo evitó que tuviéramos que pedirlo, sino que además aseguró las pensiones y su revalorización. Eso es lo que nosotros garantizamos y sin ningún tipo de duda defendemos. Que las pensiones crezcan porque nuestra economía también va a crecer, atrayendo inversión y creando empleo. Un sistema de pensiones de reparto es sostenible y puede crecer y mejorar cuando se garantiza el empleo y la atracción de inversión y eso solo lo garantiza el PP.

¿Qué hay de la calidad de los empleos?

Para que el empleo gane más en calidad y continúe mejorando lo fundamental es acabar con el remanente de paro. Así aumenta la productividad, se atraen más y mayores empresas y automáticamente suben los salarios y los contratos son a largo plazo. Como desde luego no se consigue es gravando los sectores de alta productividad para subvencionar los de baja, como hace el PSOE.

¿Cómo es su revolución fiscal?

Se trata precisamente de establecer una fiscalidad orientada al crecimiento, en la que vamos a bajar los impuestos para que familias y empresas, que son las que mejor gestionan sus propios recursos, puedan seguir haciéndolo. Esto es lo que están haciendo los líderes de nuestro entorno económico. Y funciona. Se crece más y se recauda mejor. Además planteamos una autopista administrativa para reducir el tiempo perdido en trámites burocráticos e introduciremos medidas para facilitar la contratación, que sigue siendo difícil y cara. En España se podrían desbloquear hasta 40.000 millones de crecimiento potencial a través de medidas de unidad de mercado. Y por último garantizaremos el gasto social para construir una educación de calidad, una sanidad fortalecida y unas pensiones garantizadas. Estamos hablando de fortalecer el estado del bienestar, no de fortalecer el bienestar del Estado del señor Sánchez.

¿Qué modelo de financiación autonómica propone?

Soy un gran defensor de las autonomías y creo que tienen mucho valor. Pero hay que buscar un sistema de financiación que no sea perverso y que evite que aquéllas que incumplen se beneficien y las que cumplen, no. En Europa hay sistemas similares al autonómico que funcionan muy bien. Podemos llegar a un dialogo con las Comunidades para ampliar su capacidad de gestión de los recursos a la vez que se amplía la responsabilidad crediticia.

¿Sería Alemania un modelo?

Alemania es un ejemplo, pero no es el único ejemplo. Aunque sí es verdad que tenemos unos modelos descentralizados en algunos países que son muy eficientes y ¿por qué no vamos a ir avanzando hacia ellos? Esta idea de que la solución es acabar con todo choca con la realidad. Francia es un modelo extremadamente centralizado y sin embargo no es un modelo eficiente.

¿Es más rentable electoralmente anunciar subidas de gasto social que bajadas de impuestos?

No lo creo. La gente sabe que los viernes sociales son en realidad viernes de despilfarro. Es evidente que hay muchísima demagogia en estas políticas porque luego son los primeros en incumplirlas. La gente entiende perfectamente que PSOE es sinónimo de paro. Pero es que PSOE y Podemos ya no quiero ni imaginar lo que puede ser. Sin embargo, anunciar bajadas de impuestos no es una cuestión electoralista. Hablamos de propuestas importantes para fortalecer el tejido empresarial, para fortalecer la renta disponible de las familias y porque, sencillamente, es una cuestión de justicia. Eliminar los impuestos que duplican o triplican la fiscalidad que ya se ha pagado en el pasado es justo. Los ciudadanos están muy cansados de que los socialistas vean que los demás siempre tenemos margen para pagar más impuestos y ellos nunca tengan margen para gestionar mejor.

Toni Roldán (Cs): «La propuesta laboral del Gobierno responde a un mundo que no existe»

—¿Cuál sería su primera medida si Ciudadanos llega al Gobierno?

—Realmente serían tres. Primero, la cuestión educativa y el capital humano en general. Ojalá pudiera salir adelante el pacto por la educación que dinamitó el PSOE. Segundo, el mercado laboral, acabar con la dualidad y la precariedad y ofrecer una estabilidad a los jóvenes. Y tercero, recuperar las instituciones para frenar la corrupción.

—¿Cuál es su propuesta fiscal?

—La clave cuando hablamos de impuestos es tener un compromiso de reformas que mantengan el crecimiento para poder bajar los impuestos porque, en una economía abierta, los gravámenes altos solo consiguen ahuyentar al capital humano y a las empresas. Nuestro objetivo es reducir el IRPF y eliminar Sucesiones. Nosotros ya hicimos una rebaja a tres millones de mileuristas en los últimos Presupuestos. Y lo hicimos cumpliendo con el déficit y con Europa. Es el mismo populismo decir que vas a gastar más sin explicar cómo cuadrar el déficit que anunciar bajadas de todos los impuestos.

—¿No es populismo garantizar la subida de las pensiones al IPC sin trabajar sobre su sostenibilidad?

—En España tenemos un reto demográfico gigante. Es cierto que hay que asegurar que aquellos que han trabajado toda su vida mantienen su poder adquisitivo. Pero tampoco podemos decir que vamos a subir las pensiones y taparnos los ojos sin decir cómo. Tenemos un sistema de reparto y, si los que aguantan el sistema son el mercado laboral más precario de Europa, ello acabará con las pensiones. Hay que emprender reformas laborales que permitan mayor estabilidad en la contratación. Necesitamos un contrato único que elimine ese muro invisible que impide a los jóvenes progresar y políticas que favorezcan la natalidad y la reducción de la brecha generacional.

—¿Y en el corto plazo?

—En el corto plazo hacen falta medidas que incorporen la evolución demográfica y del PIB, además de otras para ayudar a compatibilizar la prolongación de la vida laboral con el cobro de la pensión. Hay muchos trabajadores que se han quedado en paro en los últimos años de la crisis, y por tanto sus pensiones serán más bajas porque incidirá en su cálculo aunque a lo mejor tienen una vida laboral de 40 0 45 años.

—¿Apoyarían tomar toda la vida laboral para el cálculo de la pensión?

—Sí, lo apoyaríamos.

—¿Qué le parece la subida del salario mínimo?

—Forma parte de la política económica populista que ha llevado el PSOE en los últimos tiempos. Lo lógico es que el salario mínimo suba con la productividad de la economía. Si no, generas desempleo. Estamos en un mundo en que cada vez es más difícil ingresar un salario digno y eso es un problema grave, pero hay soluciones mucho mejores. Nosotros proponemos los impuestos negativos o el complemento salarial, una especie de seguro contra la precariedad que consiste en hacer que, por debajo de un determinado nivel de renta, que se fija en torno a los 17.000 o 18.000 euros, en vez de pagar impuestos recibes una transferencia del Estado.

–Ustedes empujaron a una tasa Google cuando gobernaba el PP para que se aprobase antes de octubre, pero ahora la critican. ¿Qué posición tienen?

–Sería ridículo implantar una tasa Google en el ámbito nacional, ya que lo que vas a conseguir es que las empresas se vayan al país de al lado. Es ridículo intentar batallar tu solo, defendemos hacerlo con Europa.

–Mantienen eliminar las diputaciones

–Las diputaciones son unas instituciones anacrónicas, una vez que ya tenemos las comunidades autónomas y los municipios. Ahora tenemos hasta seis niveles de administración y eso no va a ningún sitio. En este país se habla mucho de gastar más, pero hay que empezar a hablar de gastar mejor, de evaluar las políticas públicas, las subvenciones y las instituciones

Nacho Álvarez (Podemos): «Queremos que todo el mundo se jubile al cotizar 35 años»

-¿Cómo proponen garantizar la suficiencia del sistema de pensiones?

-Las reformas de 2011 y 2013 plantearon la sostenibilidad del sistema de pensiones equivocadamente, porque solo vigilaron la sostenibilidad financiera pero no la social. La reforma de 2013 está muerta y vamos a un escenario en el que las pensiones se van a vincular al IPC. Los 18.000 millones que tenemos de déficit tienen que ver con que no hemos recuperado los niveles de empleo que teníamos antes de la crisis y, sobre todo, con que los niveles salariales hoy día son inferiores. Para atender los retos a corto plazo hace falta una reforma del mercado de trabajo que garantice el crecimiento de los salarios en paralelo al de la productividad. También nos planteamos el destope de las cotizaciones por encima de los 3.500 euros y la eliminación de las bonificaciones que tienen las empresas y queremos derogar el factor de sostenibilidad.

-¿Destoparían también la pensión máxima?

-No somos partidarios de que el destope se acompañe de un crecimiento similar de la pensión máxima de manera proporcional.

-¿Qué modelo laboral proponen?

–Nos preocupa mucho la precariedad y creemos que es una situación no se justifica. Tiene que haber una reorganización de las relaciones contractuales en nuestro país y tenemos que transformar los contratos temporales que se utilizan de una forma tan fraudulenta en una generalización del contrato indefinido. Para eso defendemos un único contrato temporal, que se vea desincentivado de forma que si se producen despidos que no se corresponden con la causalidad de esta figura puedan ser declarados nulos, y uno indefinido.

-¿Elevarían la indemnización por despido?

-En temporales lo elevaríamos a 33 días por año pero no está en el programa aumentar la del indefinido.

–Ustedes han utilizado la reforma laboral para despedir por debajo de este nivel

–Yo no llevó la organización del partido, pero nosotros nos atenemos a la ley

–Pero la ley les permite haber despedido con más días de indemnización

–Nos atenemos a la ley

-¿Qué hay de la edad de jubilación?

-Somos partidarios de que se elimine el factor de sostenibilidad y de que todo el mundo se pueda jubilar con 35 años cotizados.

-¿Y qué medidas fiscales proponen?

-Aspiramos a cerrar a la mitad la brecha de recaudación con Europa y reducir año a año el déficit público.

–El PSOE propone converger por completo, elevando la presión fiscal al mismo nivel que la media de la UE

–Me sorprende porque hubo muchos puntos del acuerdo presupuestario con ellos que no se cumplieron y la única manera de garantizar que eso no vuelve a ocurrir es con un gobierno de coalición en el que Podemos esté. El Gobierno en la negociación de presupuestos fue modesto austero, cicatero y acobardado. Hubo que empujarle a tomar medidas que no quería tomar. El papel no lo aguanta todo.

–¿Tienen alguna medida en concreto para que las pymes ganen músculo? Es uno de los grandes problemas de productividad y competitividad en España

–Uno de los frontispicios de nuestro programa es un «New Deal Verde» que desarrolle grandes inversiones en varios ejes, sobre todo, el eje transición ecológica, un eje morado de infraestructuras, educación de 0 a 3 años y un sistema de dependencia y todas las inversiones necesarias para la digitalización. Por eso proponemos crear un banco de inversión público que uno de sus objetivos sea el aumento de tamaño empresarial. Uno de los problemas de competitividad que tenemos en España es de la productividad, y uno de los factores proviene de las pequeñas empresas, no de las grandes, que tienen niveles de productividad similares a los de Europa. Este banco de inversión uno de sus objetivos es financiar y auspiciar incentivos para que los procesos de fusión y adquisición entre pymes de den con mayor intensidad. Ahora mismo no tenemos estos incentivos, la banca de inversión no financia estas operaciones. Interesa hacerlo porque en la microempresa, además, no hay negociación colectiva. Nadie negocia con su familiar, el del bar, que le ha contratado unas horas. Por tanto la ganancia de talla empresarial mejora la recaudación tributaria y la estabilización del empleo.

–Pero al crear un tipo para pymes y otro para grandes empresas como proponen en el fondo están poniendo un nuevo obstáculo a la ganancia de tamaño...

–Yo creo que no. Lo que proponemos es una reducción nominal, muy pequeña para las que facturen menos de un millón del 25% al 23% y en todo caso lo que pensamos que es operativo es el tipo mínimo que se fija. Queremos que las grandes empresas paguen, al menos, un tipo del 15% en Sociedades una vez hechas todas las deducciones y reducciones. Probablemente, aunque se apruebe esto las grandes empresas seguirán teniendo un tipo más pequeño que las pymes por la configuración del sistema tributario. Por ello, lo que intentamos es acercar tipos efectivos de grandes y pequeñas y para eso hay que bajar impuesto a las pymes y subirlo a las grandes. También limitaremos las bases imponibles negativas, ya que a ninguno de nosotros se nos permite tener bases imponibles negativas sine die hasta el fin de los tiempos. Hay 100.000 millones de euros consolidados en los balances de las grandes empresas contabilizados como créditos fiscales y queremos reducir su plazo de amortización para la compensación de pérdidas a cuatro años.

–¿El banco de inversiones que proponen cómo se estructuraría? ¿Sería una especie de ICO?

–Se daría una reestructuración institucional de tres entidades que ya tenemos: Enisa, Cedeti e ICO. Al organizarse bajo el mismo paraguas le daríamos adicionalmente una potencia presupuestaria y de capital mucho mayor.

–¿Quién decidiría su presidencia?

–Somos partidarios de una banca pública con dos patas: Bankia y el banco de inversión. Y queremos que en ambos casos se reorganice quién nombra al presidente para que quede en manos de los tres quintos del Congreso. Tiene que haber un mandato claro, de objetivos muy específicos que no pase como las cajas antes de la crisis y que tengan nombramientos elegidos por el Parlamento, como en el concurso de RTVE.

–Pero con RTVE ha habido polémica por la politización del proceso que en el caso de un banco tiene el precedente de lo que ocurrió con las cajas...¿no sería necesario blindar más la gestión de la política?

–Que quede nombrada por el Gobierno no quiere decir que dependa del Gobierno. Nos hemos fijado mucho en el ejemplo del Banco para la Reconstrucción y el Crédito, con mandato muy claro de qué inversiones hacer, como seleccionar proyectos y pensamos que uno de los criterios debe ser la rentabilidad. Pero para proteger ese mandato mejor, debe quedar en manos del Congreso, y no del Gobierno de turno. Siempre va a haber polémica con estas cosas.

–El gobernador del Banco de España se votó en 2006 por primera vez sin consenso en el caso de Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Tres quintos tampoco es consenso

–Es un grado de consenso relevante. No puede volver a pasar que se sucedan los nombramientos a cada gobierno que llegue, como hemos visto.

–¿Cómo se va a devolver las ayudas de Bankia?

Hemos planteado que Bankia no debe privatizarse, no tanto para cubrir la inversión, que para eso está el banco de inversión del que hemos hablado, sino para intervenir en la banca universal. Tenemos un problema de exclusión en estos momentos en ciertos territorios. Sobre todo cuando hemos salido de la crisis con un oligopolio importante, con una concentración de activos mayor que cuando acabó la crisis. Para recuperar el rescate todas las entidades estarán sometidas a un gravamen adicional en Sociedades de diez puntos.

–Pero así se tardará más tiempo en recuperar que si vendes y obtienes rendimientos inmediatos

–Sí, pero la venta de Bankia, si se hace a los valores actuales supondría pérdidas importantes. Y no estamos dispuestos a tener pérdidas importantes con un instrumento útil para la política económica del país quede fuera del perímetro del Estado. En una década podemos ver una devolución significativa.

–¿Y entonces se privatizaría?

–En este momento no planteamos la privatización de Bankia.

–Pero esto choca con Bruselas

–Busquémos la privatización de Bankia en el Memorando de Entendimiento por el rescate bancario a España. No está. El Gobierno tiene margen de sobra para no privatizar Bankia. Sería una negociación como cualquier otra.

–¿Pero estatalizar los puertos no choca con la directiva europea de la estiba? ¿Y el IVA a los productos de lujo?

–Yo creo que hay espacios de negociación con Bruselas siempre, y lo vemos en muchos temas. Si entramos en el Gobierno estamos dispuestos a abrir estos espacios y otros muchos. En Italia por ejemplo se arbitra una tasa específica al lujo, que no es el IVA sino otra cosa.

–¿Van a subir el IVA a algún producto?

–No está en el programa.

–¿Considera que la subida del SMI es un desincentivo a la productividad? Porque la subida no se ha hecho en paralelo a esta última.

–El crecimiento del SMI lo que ha hecho es recuperar parte del terreno perdido tras estar congelado una década mientras la productividad ha ido aumentando por encima.

–La productividad creció notablemente pero por la destrucción de empleo, no en relación a productividad por hora trabajada

–Si miramos las dos últimas décadas tenemos que el crecimiento de la productividad en ningún caso se ha visto acompañado del crecimiento de los salarios. La desigualdad es un problema creciente, y estamos viendo cómo la tasa de ahorro está en mínimos históricos. La crisis ha recortado fuertemente los salarios mientras había sectores y empresas que aumentaban sus márgenes un 15%.

–Pero el ritmo de creación de empleo está bajando

–No estamos viendo en el mercado de trabajo un efecto negativo de la subida del SMI. Vemos que el comportamiento del empleo sigue una elasticidad muy similar al crecimiento económico, por lo que esta bajada está más ligada a la desaceleración. Dentro de un año valoraremos y haremos análisis. Pero creo que las posiciones que señalan al SMI como elemento que ha lastrado la creación de empleo son posiciones interesadas.

–El propio Banco de España lo ha dicho

–El Banco de España tiene una agenda como cualquier otro actor.

–¿Cómo piensan combatir la robotización? ¿Apoyarían hacer cotizar a los robots?

–No, lo que queremos acelerar el progreso tecnológico en nuestro país mediante el banco de inversión para que España esté mejor preparada para combatir la robotización.

Víctor González (Vox): «Daremos un mazazo al sector público de 24.000 millones de euros»

—No entiendo cómo a alguien que ahora gana 12.001 euros y ya no paga IRPF le va a beneficiar la rebaja fiscal que proponen

—Nosotros lo que hacemos es la mayor rebaja fiscal al 97% de los españoles. Para calcular el impacto de nuestras propuestas hemos utilizado simulaciones de dos millones y medio de declaraciones a través de los datos del Instituto de Estudios Fiscales. Queremos introducir las Necesidades Básicas del Contribuyente (NBC), que están exentas de impuestos, magine que sus necesidades básicas son 7.000 o 10.000 euros, pues empieza a tributar a partir del euro 10.001. El que tenía la exención de 8.000 la tendrá por encima de los 10.000 ahora. No es que sea mejor, es que es muchísimo mejor. Más las exenciones por el número de hijos, los números nos dan que hay casos con hasta 20.000 euros exentos o más dependiendo de los ingresos. Nosotros llevamos el IRPFa dos tramos con un tipo de un 22% y de un 30%. Con las NBC a mayor renta que percibes, el descuento es menor por lo que es progresivo. Esto se aplica en países como Irlanda, Polonia, Hungría o Croacia, que son los que tienen más crecimiento.

–Con su bajada de impuestos a IRPF y Sociedades y la supresión de Sucesiones, Patrimonio y plusvalía municipal, ¿cuánto creen que va a crecer el PIB por el efecto arrastre sobre la actividad, ya que quieren cumplir el déficit?

–Lo que vemos es que la desaceleración que estamos teniendo nos puede llevar a una recesión, no ya por nosotros, sino por el entorno que pueda ser peor de lo que esperamos. Le puedo decir que si entramos en un crecimiento del PIB negativo del 0,7% con nuestra fórmula vemos que no destruimos empleo. Esta rebaja tendrá un efecto positivo sobre la actividad, aunque el Estado perdería 3.500 millones de recaudación. Al incentivar el consumo está la curva de Laffer y con un error del 0,01 sabemos que la cifra es esa. Se llama certeza empírica. Y queremos cumplir el objetivo de déficit del 0,5% del PIB en 2020. Por la parte del gasto le vamos a meter un mazazo a la Administración de 24.000 millones.

–También proponen recortar empleados de la Administración reponiendo solo un 50% de los que se jubilan

–No vamos a despedir a ningún funcionario, pero bajaremos la tasa de reposición al 50%. Habrá algunas administraciones del Estado donde se renovarán menos y en otras, más.

–¿En Sanidad y Educación aplicaría la tasa de reposición del 50%?

–Sanidad es un término muy genérico. En algunas áreas sí y en otras no.

–¿Derogarían la ampliación del permiso de paternidad o el alza del SMI?

–No.

–¿Y qué van a hacer con las prestaciones por desempleo?

–Pasaremos la indemnización de despido a 20 días, desde los 33 por despido improcedente actuales. Los ya contratados conservarán sus derechos: el cambio es para los que se contraten tras la reforma.

–Entiendo que eso será para los trabajadores que sean contratados a partir de la reforma, no para los anteriores.

–Los de antes conservan sus derechos laborales, es para los de después. Además, a las empresas que se han ido de España les permitiremos volver con un tipo del 12,5% de Sociedades. Esperamos que se de un efecto reclamo clarísimo. Segundo, vamos a reducir las cotizaciones sociales que paga la empresa.

–¿Pero poner un tipo de 12,5% a las empresas para que vuelvan y otro del 22% a las que ya están como proponen no atenta contra las normas de Competencia de la UE?

–No, las cooperativas ya pagan un 20% cuando el tipo general es del 25%. Ya existen tipos diferenciados en otros casos.

–¿Liberalizarían Loterías y Apuestas del Estado como proponen hacer con Red Eléctrica Española y Aena?

–Esa pregunta no se la voy a contestar. Loterías es una empresa del Estado, es histórica y lo que haría sería quitar el impuesto a los que ganan los premios.

–¿Qué se va a hacer con Bankia?

–No se lo voy a decir, pero prefiero que sea privada a que vuelva a ser otra ruina para los contribuyentes españoles.

–¿Seguirían vinculando pensiones e IPC?

–Sí, seguirá vinculada al IPC, pero vamos a ofrecer un sistema mixto de capitalización. Los que tengan más de 45 años se quedarán igual. Entre 20 y 45 pueden escoger ir a un sistema mixto voluntario y los que se incorporen, a un sistema mixto de capitalización.

–¿Van a publicar la lista de amnistía fiscal?

–Me gustaría que si se puede hacer legalmente, se haga. Y en ese caso no solo se hará, sino que se mandará investigar todos los cargos políticos que están en esa lista e inspeccionar a las fortunas que hay dentro, de dónde vienen y cómo se han formado.

-El Tribunal Supremo –al ratificar una sentencia de la Audiencia Provincial de León– señaló que usted cometió «irregularidades contables relevantes» en la empresa Marmolería Leonesa y le inhabilitó para «representar o administrar a cualquier persona» en tres años. ¿Qué ocurrió? ¿Cree que esto le inhabilita para administrar el Estado?

–Lea la sentencia que es pública. El Supremo a mi no me ha condenado a nada. Cualquier respuesta sobre esto la haremos desde las redes sociales de Vox.