España como potencia logística «Este sector ya no se percibe como un centro de costes, sino como la clave de la competitividad de las empresas»

Francisco Aranda Manzano Actualizado: 10/07/2019 02:35h

Dentro de poco los CEO de las empresas de mayor éxito procederán de la logística y el conocimiento que ya más se valora es el relacionado con la cadena de suministro. Lógico, porque la clave de los negocios ahora no se basa sólo en ofrecer productos o servicios, ni siquiera en que éstos sean excelentes. Todo lo anterior es necesario, pero la auténtica ventaja competitiva es que lleguen al consumidor justamente cuando y donde lo demande. Ahí es donde se juega el partido. La logística ya no se percibe como un centro de costes, sino como la clave de la competitividad de las empresas. De hecho, aquellas compañías que no cuenten todavía en su comité de dirección con el responsable