Los empresarios auguran quiebras si el Gobierno no flexibiliza los ERTE

El Gobierno no paga los ERTE y tampoco es claro sobre el alcance que tendrá esta figura prevista para proteger el empleo más allá del estado de alarma. Ayer presentó en la mesa del diálogo social una propuesta para ampliar esta figura hasta que comience lo que denomina la «nueva normalidad» que no convence a las empresas. «Es necesaria una desescalada progresiva de los ERTE porque el ritmo de readaptación de la actividad empresarial lo va a marcar el mercado, no el BOE», explica a ABC Francisco Aranda, portavoz de CEIM. Dice que «es necesario eliminar la condición-trampa de la obligación de mantenimiento del empleo seis meses porque es condenar a las empresas a la quiebra y, por lo tanto, a la eliminación de todos sus empleos. Si se permite a las empresas adaptarse a la situación rápidamente, en menos tiempo se podrá iniciar la remontada».

Estas son las propuestas de CEIM, la patronal madrileña:

1. Si se deniega un ERTE de fuerza mayor y el empresario negocia otro por causas productivas, la eficacia del último debe sea retroactiva al momento de solicitud de la regulación de fuerza mayor denegada.

2. Para los ERTE de fuerza mayor aprobados por silencio administrativo, la facultad revisora posterior de la Administración revocando dicha fuerza mayor, solo debe implicar, en el peor de los casos, la reclamación de las cuotas al empresario; pero la prestación por desempleo.

3. En los ERTE productivos, en los que se mantiene la cotización, dado que las empresas sufren una asfixia financiera por los elevados gastos fijos adicionales (por ejemplo, alquileres local del negocio) sin poder facturar; se debe regular un fraccionamiento de cotizaciones del personal afectado durante al menos cuatro años.

4. Eliminar la condición de mantener las plantillas seis meses tras la finalización del estado de alarma para beneficiarse de las exenciones en el pago de la cuotas en el ERTE por fuerza mayor.

