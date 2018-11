Industria audiovisual Cuando la innovación salta a la vista Impulsa Visión RTVE es la marca con la que la corporación rastrea y dinamiza las nuevas tendencias en el sector

Hacer un barrido panorámico para conocer todo lo que se mueve en un sector, el audiovisiual, que es la viva imagen de la innovación, y contribuir, con el apoyo a las iniciativas con mejor definición, al desarrollo y la competitividad de la industria. Ese es el objetivo de Impulsa Visión RTVE, una marca registrada de la Corporación Radiotelevisión Española que aglutina bajo su paraguas tres líneas de estímulo empresarial e investigador: Impulsa Vision Startups, una aceleradora de proyectos innovadores para autónomos y micropymes; Impulsa Visión Ayudas a la Investigación, dirigida a trabajos universitarios de investigación; e Impulsa Visión Empresas, una suerte de banco de pruebas o «sandbox» para que las compañías disruptivas puedan probar sus proyectos en el entorno del ente público.

La cuarta convocatoria para la aceleradora de startup, convertida ya en un referente en el sector, está abierta hasta el 16 de diciembre. El programa dota a los proyectos seleccionados con hasta 30.000 euros, pero su apoyo va mucho más allá. «A las empresas las dejamos instalarse varios meses en las instalaciones de RTVE y aquí pueden hacer pruebas de sus desarrollos bajo la superivisión directa de los responsables de las distintas áreas de la corporación. Así, cuando van al mercado, cuentan con la garantía de que su producto ha sido testado en tal o cual programa de TVE y funcionó», explica Pere Vila, director de Estrategia Tecnológica de RTVE.

Tecnología a pleno pulmón «Nuestra tecnología es similar a la de Spotify, pero más potente. Puedes seleccionar obras, crear listas... pero además presentamos hasta once pistas de sonido simultáneas para cumplir con el objetivo de la aplicación: que un cantante de coro aficionado pueda oír su voz por separado y estudiarla», explica Manuel Cuadrado, CEO de Singerhood, sobre esta novedosa herramienta pedagógica «para el más de millón de cantantes que hay en España». «Estar en la tercera edición de Impulsa Visión nos ayuda mucho: cesión de espacios, la enorme red de contactos... y hemos establecido un vínculo muy fuerte con el Coro de RTVE, contando con sus maestros cantantes para grabar», explica.

Esteban Mayoral, director de Transmisión del Conocimiento de RTVE, destaca que el proyecto Impulsa en conjunto es «una forma económica de descubrir las tendencias del sector. Somos una entidad pública y no tenemos grandes presupuestos, pero así logramos información de primera mano y, desde luego, más barata que la de una consultoría». Se trata, pues, de una iniciativa con un componente de Responsabilidad Social Corporativa, «pero esa no es nuestra primera intención. El objetivo es probar proyectos que después puedan ser usados por RTVE, pero también por el resto del mercado. De hecho, una de las características de nuestra aceleradora es que no entramos en el capital de las empresas. Como compañía pública, no tiene sentido que una startup sea nuestra filial. Nosotros logramos la licencia de uso gratuito de los productos que funcionan, pero después la startup los pueden vender a todas las empresas que quieran», explica Mayoral. Y las puertas se abren: «En la primera edición, por ejemplo, tuvimos una empresa, Teltoo, que desarrolló una herramienta para ahorrar ancho de banda en las retransmisiones por streaming para la que después logró una gran inversión de Virgin, con la que se internacionalizaron».

Pere Vila destaca que el proyecto abrió un camino inexplorado en las empresas públicas. «Fuimos la primera corporación pública en poner en marcha una aceleradora. Y nuestra condición nos obliga a hacer un proceso abierto en comunicación y con las reglas de selección y evaluación muy claras», asegura. «Fuimos también pioneros en Europa, en la UE no había nada parecido. Tuvimos que contar con el apoyo de la Abogacía del Estado para sacar adelante el proyecto, porque estamos sujetos a la Ley de Contratación de la Adminsitración Pública y eso nos obliga a la máxima transparencia. Después otros compañeros, como Renfe o Correos, nos han preguntado cómo lo hicimos y nosotros le dimos la fórmula», añade Mayoral.

Un editor móvil puntero para profesionales Videona es una compañía dedicada al desarrollo de aplicaciones de vídeo para dispositivos Android e iOS que formó parte de la primera edición de la aceleradora de RTVE. «Por entonces estábamos en el proceso de pasar de la venta al cliente final a la venta a empresas. Nuestra tecnología de edición de vídeos móviles es bastante puntera, pero no sabíamos si podía valer para un entorno profesional como el de un medio de información», explica su CEO, Iago Fernández-Cedrón. «Junto a los profesionales de RTVE dimos una vuelta de tuerca a nuestra tecnología para crear Videona Mobile Jorunalism, y conseguimos que fuese útil en este ámbito. Incluso pudimos testarlo con un piloto en la cobertura del Salón del Manga», explica Fernández-Cedrón. Después, poder contar que tu tecnología se probó en RTVE y que aún hay periodistas que la usan te abre muchas puertas», asegura.

Con la idea de ampliar el radio de búsqueda de activos de futuro relevantes para el sector, el proyecto Impulsa Visión también se ha extendido este año a las aulas, con unas ayudas a la investigación para estudiantes que estén haciendo su trabajo final de máster. Estarán relacionadas en cada convocatoria con un tema específico, en este caso la experiencia de usuario en los nuevos soportes. Dotadas con 10.000 euros (7.000 para el estudiante y 3.000 para el departamento universitario) , el plazo recepción de proyectos también está abierto hasta el 16 de diciembre.

El último eje de Impulsa Visión es el «sandbox» que el Ente pone a disposición de empresas consolidadas. Un campo de pruebas de varios meses de duración y que se estrenará con propuestas relacionadas con la accesibilidad a los contenidos. En definitiva, una mirada de conjunto a la innovación de un sector, «aún pequeño en comparación con el resto de Europa, pero repleto de ingenio y talento», sentencia Mayoral.