Controladores, un oficio de máxima precisión con un modelo en el aire Desvelamos los entresijos de una actividad marcada por la polémica y el debate sobre su privatización

Guillermo Ginés

Mucho se ha dicho (y escrito) sobre el trabajo de los controladores aéreos. Y, sin embargo, en una torre de control caben pocas palabras. La tensión se las ingenia para monopolizar casi por completo un espacio reducido, remachado por multitud de pantallas salpicadas de puntos rojos. Una habitación abierta al cielo donde los pocos mensajes que se escuchan, repartidos entre los cuatro profesionales presentes, son tan fundamentales como crípticos.

La torre de control de Cuatro Vientos no está abierta al tráfico comercial, pero en un día pico se acerca a las 400 operaciones. Un nivel similar registra la torre del aeropuerto de Ibiza. Los controladores presentes en el aeródromo madrileño se hacen cargo de vuelos tan diversos como las prácticas de los pilotos en formación, que deben realizar 150 horas como mínimo, hasta operaciones militares, que son manejadas por un controlador específico. También se puede ver por la base el avión de la Policía o de la DGT, incluso helicópteros privados o trayectos de autoridades.

Isabel Chocano, directora de la torre, explica que estos últimos se han incrementado desde que el Partido Socialista llegó al Gobierno. Piloto de formación, acumula varios años de experiencia al frente de una instalación donde, pese a estar todo calculado al milímetro, hay que lidiar con situaciones que «son difícil de prever».

La torre de control se encarga básicamente del despegue y el aterrizaje de los aviones. Labores previas (o posteriores) a las que realizan los controladores de ruta y aproximación, encargados de otras partes el trayecto. Y dado que se encarga de los momentos más delicados del vuelo, la torre necesita una comunicación -interna como externa- directa y fluida.

Para lograrlo cuenta con instrumentos tan rudimentarios como necesarios: prismáticos, pistolas de luces o incluso fichas de plástico coloreadas. Estas últimas, de hecho, acaban representando un sistema de comunicación entre el controlador que controla la pista y el que se ocupa del cielo. «Así se dan los datos de cada avión y el movimiento que está realizando en ese momento», explica Chocano.

No solo las herramientas son únicas. También se hace imprescindible la repetición para garantizar que se han comprendido y que este particular lenguaje tiene éxito. Incluso las horas corren de forma distinta una torre de control, que se rige por el huso horario del sector de la aviación, no por el del país en la que se encuentre. Es la magia del estándar UTC (Tiempo Universal Coordinado o Coordinated Universal Time). O, como se conoce en el sector, la hora Zulú.

Conflictivo

La situación laboral de estos trabajadores es casi tan compleja como el trabajo que realizan. Tras el caos laboral producido en 2010, este verano los controladores del aeropuerto de Barcelohan amenazado con reabrir el conflicto con una huelga en plena operación salida. Finalmente las movilizaciones se evitaron, gracias al compromiso de AENA de reforzar la plantilla esta torre en los próximos años.

No todas ellas están en manos del Estado. De hecho, Cuatro Vientos es gestionada por FerroNATS, una empresa participada por Ferrovial y NATS que tiene el control de 9 de las 12 torres en manos privadas. Pablo Caballero, director general de la compañía, considera que en el futuro se tendrá que retomar la apertura del mercado, «porque se está demostrando que se puede gestionar una torre de estas características con menos costes que los que tiene el Estado». Por el momento, el conflicto laboral parece haberse calmado. Pero todo apunta a que es cuestión de tiempo que se vuelva a hablar de los controladores aéreos.