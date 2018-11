Casi la mitad del Ibex sigue expuesto al caos del Brexit 30 meses después Comprueba en nuestra calculadora los rendimientos que han tenido todas las acciones de las Bolsas españolas

Finect

Madrid Actualizado: 19/11/2018 18:23h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Es una sombra de la que no logran escapar las grandes multinacionales españolas. El proceso interminable del Brexit cumple 30 meses desde que se celebró el referéndum en el que Reino Unido, por ajustada mayoría, votó su salida de la Unión Europea (UE). Casi 30 meses después de aquella votación, los británicos no respaldan el proceso que lidera el Gobierno de Theresa May, según las encuestas e, incluso, revive la posibilidad de un segundo referéndum. ¿Es reversible el Brexit?

Para el Ibex 35, el índice bursátil que agrupa a las 35 empresas más importantes en España, este proceso ‘kafkiano’ se ha convertido en su centro de gravedad en los dos últimos años porque afecta de forma directa a gran porcentaje de su negocio. Telefónica (13% de sus ingresos), Santander (10%), Iberdrola (22%), Ferrovial (29%), IAG (34%), Sabadell (28%) y Amadeus (7%) son las siete empresas con mayor exposición a Reino Unido.

Al cierre de 2017 sumaban en conjunto 30.248 millones de euros en ingresos procedentes de este país, una cifra que ha colocado al mercado británico como foco de incertidumbre principales para las empresas españolas. Telefónica, por ejemplo, abandonó sus planes de venta de O2 y retiró el cartel de venta de su filial británica. Sabadell acaba de concluir la integración del TSB que compró en 2015, en cuyo proceso se ha topado con el Brexit, mientras que IAG, el holding que formaron Iberia y British Airways en 2011, se aferra a su sede en Madrid frente a Londres para frenar la incertidumbre.

En conjunto, la siete empresas españolas más expuestas al Reino Unido tenían un peso en el Ibex 35 del 45% al cierre del tercer trimestre, es decir, casi la mitad del índice se encuentra expuesta a la economía británica y lo que allí suceda. De hecho, la votación del Brexit provocó la mayor caída del índice de referencia de la Bolsa española en toda su historia el 24 de junio de 2016 con un -12,3% en una sola sesión. Santander es, de largo, el valor con más peso en el Ibex 35 con una ponderación del 15% en el índice, prácticamente el doble que Telefónica, Amadeus o Iberdrola, que se sitúan entre el 7% y 8%.

Salvo Amadeus, que sube en 2018 un 11%, el resto de multinacionales españolas a las que el Brexit perjudica (si sale adelante) o beneficia (si se da marcha atrás) se están viendo castigadas en bolsa por esa incertidumbre. Santander (-22% desde enero), Telefónica (-8%), Ferrovial (-7%), IAG (-4,8%) o Sabadell (-30%) han construido gran parte de las pérdidas del Ibex 35, que se deja un 9,8% en lo que va de año. En este simulador de ABC y Finect puedes calcular en segundos qué rendimiento han tenido estas y otras acciones desde el Brexit o en cualquier otro periodo incluyendo los dividendos.