«Café Leather», piel «made in Spain» premium y ecológica La marca española creada a finales de 2016 por los jóvenes emprendedores Enrique Requena («Kiko») y Miguel Sánchez, vende a más de 60 naciones y tiene presencia en marketplaces de lujo de una docena larga de países

La piel como hilo conductor de productos de alta calidad como guantes, tarjeteros, carteras, bolsos, correas o gorras. Todos ellos realizados de forma artesanal en Ubrique (Cádiz) y con una curtición - tratamiento - 100% vegetal a partir de pieles provenientes del norte de España, más sostenible que el tradicional cromo. Esta es la propuesta de valor de «Café Leather» , la marca creada a finales de 2016 por los jóvenes emprendedores Enrique Requena («Kiko») y Miguel Sánchez. El primero proviene del sector periodístico y del marketing digital, el segundo del mundo de la moda. «Queríamos darle una vuelta al mundillo de la piel, tan tradicional y poco renovado desde hace muchos años», ha resumido el cofundador de la marca español.

Los guantes de conducción son uno de sus productos más apreciados de «Café Leather», sobre todo, en los Estados Unidos. «La gente cada vez es más fetichista con su amor al motor , y quieren unos guantes con los que se sientan cómodos», ha apuntado Requenta. En concreto, publicaciones especializadas como la estadounidense «Petrolicious» lo han citado positivamente.

«CAFÉ LEATHER»

Según Miguel Sánchez, el otro rostro tras la enseña española, en 2018 «Café Leather» cerró con 300.000 de facturación y espera este año cerrar cerca del millón de euros y, el siguiente ejercicio, «esperamos duplicar esta cifra», ha concretado Requena. En cualquier caso, la enseña ya factura el 70% de las ventas fuera de España especialemente en países como Francia, Reino Unido, Alemania y Estados Unidos. «Trabajamos con marketplaces internacionales premium, de más de 12 países: Australia, Francia, Suiza, Suecia, Dinamarca, Bélgica...» , ha apuntado. Sánche ha apuntado como anécdota que la marca que cofundó ha vendido online «a más de 60 países» y, como ejemplo, ha mencionado a lugares tan distantes como Mongolia o Pakistán.

Mirando hacia Asia

Sobre los retos de futuro, el cofundador de la compañía, ha subrayado la importancia de « completar la estructura y la organización interna» con el objetivo de profesionalizarse para futuros pasos. «A nivel de negocio, estamos prácticamente consolidados en el entorno europeo, el mercado asiático es el reto fundamental», ha revelado Requena.

De izda a dcha: Manuel Sánchez cofundador de la compañía, el artista Manuel Campa y Enrique Requena, el otro cocreador de la enseña «CAFÉ LEATHER»

En palabras de Sánchez, la marca fundada junto a Requena «comienza a coger tracción» - en referencia a las rondas de financiación - aunque Requena no duda en afirmar que «emprender en España es de héroes» y pone como ejemplo, que teniendo 26 años y autónomo, al ser administrador, no tenía tarifa plana y debía pagar unos 370 euros mensuales de cotización. En este sentido, la enseña ha recibido la ayuda de organismos privados o públicos como Enisa (empresa pública dependiente del Ministerio de Industria)o el programa ICEX Next , del que recibió un apoyo económico en forma de consultoría por 10.000 euros, para vender fuera de España. En la actualidad, «Café Leather» emplea ya a cinco personas de forma directa; así como a 15 freelance hasta un total de «más de 300 personas», si se incluye a la fábrica de Ubrique que elabora sus productos.

Regalos corporativos

Además ha encontrado «una nueva ventana de oportunidad» en la elaboración de regalos corporativos para marcas tan conocidas como Land Rover para quien fabricaron unas maletas destinadas a clientes exclusivas, Jaguar o Cardhu , el whisky para el que ha diseñado estuches exclusivos con un posavasos y una libreta de cuero. «Son productos ad hoc. Somos una marca versátil a la que nos encanta que nos propongan acciones concretas de marketing», ha resumido Sánchez que ve en esta línea mucho futuro.

«CAFÉ LEATHER»

En esta línea, desde la compañía, también han puesto en valor la colaboración con el artista Manuel Campa , orientada a la temática del motor, y la puesta en marcha de una nueva colección de productos textiles, con algodón orgánico y piel.

CAFÉ LEATHER