Bruselas pone en duda las cuentas de Sánchez y le pide aclaraciones Avisa al presidente de que se aprecia «un esfuerzo insuficiente para reducir el déficit»

Enrique Serbeto

Bruselas Actualizado: 19/10/2018 03:29h

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está convencido de que la Comisión Europea va a apreciar sus planes presupuestarios, a pesar de que está previsto que el ejecutivo comunitario le envíe hoy una carta en la que se describirá sus objeciones preliminares ante el borrador que le había enviado el lunes pasado. El hecho de que España esté en la lista de países que recibirá este primer señalamiento no le inquieta al jefe del Ejecutivo, que se negó a considerar que ello signifique una crítica a sus planes. Según fuentes de la Comisión, la carta que recibirá el presidente del Gobierno le hace al menos dos recriminaciones: la primera que lo que han enviado no es un proyecto de presupuesto y que por tanto puede no ser lo mismo que luego se remita al Parlamento y que en lo que han visto hasta ahora se aprecia un «esfuerzo insuficiente» para reducir el déficit estructural.

En esta cumbre, el presidente del Gobierno ha dado muestras de que no estaba cómodo exponiéndose ante los periodistas. El miércoles por la noche salió del edificio prácticamente de incógnito para evitar encontrarse con las cámaras y en la rueda de prensa de ayer no aceptó más que preguntas formales y evitó un diálogo informal como había sucedido en anteriores cumbres.

La parte de su entrevista con el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker (a quien probablemente recuerde que una de sus primeras decisiones como secretario general del PSOE fue ordenar que no le votasen sus eurodiputados), es la base de su confianza en que el procedimiento de control presupuestario le va a dar la razón a pesar de que el esfuerzo estructural que propone el Gobierno (0,4%) es inferior al que le pide Bruselas (0,6%).

Su obsesión argumental es que los dos pasados ejercicios la Comisión también le envió esta carta a España, aunque elude decir que entonces se debía precisamente a que fueron presupuestos prorrogados debido al bloqueo político, por lo que el Gobierno de Mariano Rajoy no podía hacer otra cosa. Pero para Sánchez, lo que han enviado a la Comisión establece un esfuerzo moderado para reducir el déficit estructural y una reducción de dos puntos de la deuda pública.

La Comisión enviará o ha enviado ya cartas a varios países, entre ellos Italia y Bélgica, además de España. En la prensa belga, la noticia de que esta carta ponía a las cuentas de su país al lado de las de España causó un considerable revuelo durante toda la mañana.

«Es la tercera carta en tres años que recibe el Gobierno de España y solo les pido que la comparen con la carta de lo que se le pedía al Gobierno en 2017 y 2016 y vean la diferencia a favor de este año por la confianza que hay en España. Quizá para los ultraconservadores las cuentas no cuadren, pero es una propuesta presupuestaria que por primera vez en 12 años recoge un superávit primario, que rebaja en un 0,4% el déficit estructural y en dos puntos, la deuda pública. Vamos a cumplir con los objetivos de déficit».

Pendiente de medidas fiscales

Sánchez se apoya también en el hecho de que el papel que ha enviado a Bruselas ha sido avalado por la autoridad presupuestaria independiente y en su determinación para prometer que cumplirá con los objetivos de déficit, a pesar de que todo depende de que tenga éxito su ofensiva recaudatoria. Es posible que las advertencias de la Comisión se repitan en las previsiones de noviembre donde no se podrán tener en cuenta las medidas que tome el Gobierno después de este fin de semana. Si el Consejo de Ministros aprueba los dos decretos-ley para aumentar la fiscalidad la Comisión aún podrá asumirlas para hacer los cálculos de lo que espera que pueden llegar a recaudar.

En la Cumbre Europea del Euro, Sánchez pidió a los demás dirigentes que apoyen su idea de que haya un fondo europeo para el desempleo que permita ayudar financieramente a los países víctimas de graves problemas de paro. La Comisión había hecho una propuesta en la línea de una idea franco-alemana que proponía dedicar unos 30.000 millones a posibles inversiones para favorecer el empleo. Sanchez pide subsidios directos.