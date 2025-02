Bonmatí (AECOC): «En la recuperación debe continuar la colaboración con el gran consumo»

El Gobierno debería subvencionar el empleo y no el paro

¿Qué planes de reactivación necesitan?

El comercio en general y la hostelería en particular necesitan liquidez porque durante meses no ingresan. El Gobierno tiene que subvencionar el empleo, no el paro. Y también se necesita solvencia, porque muchos no podrán facturar. Por eso son necesarios planes de reactivación de sectores como el turístico, la hostelería y la restauración, por ejemplo en materia de alquileres, pero también hay que ayudar al sector de electrodomésticos con planes renove para incentivar las ventas y mayor flexibilidad en el retorno a la actividad tras los ERTE. Además, se necesita una moratoria de tres años para los impuestos, porque no tiene sentido que la Administración quiera cobrarlos sin que haya ingresos. También la Administración ayudaría mucho pagando sin demora a los proveedores.