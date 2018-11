CONTENIDO PATROCINADO Cyber Monday 2018: Las mejores ofertas en Amazon Cuando aún estamos con la resaca el Black Friday, este lunes se celebra el Cyber Monday con más ofertas en porductos de todo tipo. No te pierdas las ofertas

Tras haber celebrado el Black Friday, este lunes es el Cyber Monday, donde los usuariosque han estado lentos todavía están a tiempo de encontrar productos con suculentos descuentos.

Si eres de los que disponen de poco tiempo para ir a comprar los regalos de Navidad o te agobia ir a sitios con mucho gentío, el Prime es tu solución.

Black Friday y Cyber Monday son el mejor momento para adquirir artículos de informática o de electrónica en general porque es en estas fechas cuando se ofrecen los mayores descuentos del año en una amplísima selección de productos, de manera que si no hay promoción en el modelo que uno tenía en mente es seguro que sí lo habrá en otro equipo de características similares. Como ejemplo de lo que se puede llegar a ahorrar en Cyber Monday dejamos esta videocámara Sony 4K Ultra HD. Los discos duros externos son otro de los clásicoa a reponer esta semana, aunque esto va a cambiar debido a que ya hay discos de 6 teras de capacidad como éste. Con una unidad de almacenamiento de tanta capacidad podemos salvar el contenido de varios equipos informáticos, si somos una pequeña empresa o unos verdaderos geeks. Para unos un capricho, para otros herramientas de trabajo que se pueden adquirir con un descuento de cerca del 50% de su precio habitual.

Los pequeños aparatos relacionados con la belleza y el cuidado personal, como planchas alisadoras, máquinas de masaje anticelulítico o afeitadoras para hombres suponen otra de las apuestas para esta campaña, pues aún falta tiempo para los Días de la Madre y del Padre y siempre hay demanda por parte de despistados o equipos que han sufrido un percance. Recuerda que las navidades están a la vuelta de la esquina y no vas a pillar precios así de buenos en diciembre.

Otros artículos que interesa adquirir ahora en caso de necesitarlos son las máquinas de coser. Casi todos los modelos de las marcas más prestigiosas tendrán algún descuento jugoso. El uso que vaya a darse a la máquina determinará qué modelo es más conveniente para cada cliente, pero aquí te dejamos en enlace a una oferta en una máquina de coser Singer.

Los amantes de la cocina y, en especial, del slow food, disfrutarán con esta olla de conción lenta digital, y si es para regalo no te olvides de completarlo con un libro de recetas. ¡Seguro que te invitan a comer más de una vez!

¿Hay algún instagramer en la familia y promete? Entonces necesita una buena cámara digital, como la Panasonic Lumix DMC-TZ80-K.

Y no nos olvidamos de los más pequeños de la casa. Ellos no pueden hacer compras on line, pero se hacen con el manejo de la informática con una facilidad pasmosa y envidiable a partes iguales. ¿Por qué no les sorprendes con una tablet para niños?

Como verás, para acertar en tus compras lo mejor es tener claro qué necesitas por imperativo, y después, cuando hayas disfrutado de rebajas increíbles, ya decidas si te concedes algún capricho por ser tan buen cazador de ofertas o si vas adelantando regalos y compromisos venideros.