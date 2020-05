ATA alerta que pueden desaparecer 500.000 autónomos este año El presidente de la asociación, Lorenzo Amor, pide desligar la prestación de cese de actividad al estado de alarma

El presidente de la asociación de autónomos ATA, Lorenzo Amor, ha alertado hoy de que si no se desliga la prestación de cese de actividad y se prolongan las ayudas al colectivo al estado de alarma «desaparecerán 500.000 autónomos de aquí a final de año en el peor de los casos». Así de contundente se ha mostrado en una entrevista en RNE, donde ha incidido en la necesidad de prolongar las ayudas por cese de actividad hasta el 30 de junio, como ha ocurrido con los ERTE. «No tiene sentido que los ERTE se hayan prorrogado al 30 de junio y se haya desligado del estado de alarma y el cese de actividad siga ligado», ha explicado.

Amor ha dejado caer que es posible que el Gobierno se muestre receptivo para acometer este cambio. «Sería lo justo», ha expresado, a la vez que entendería que la prórroga de la prestación por cese de actividad tenga particularidades como los ERTE.

Ahora mismo, la prestación por cese de actividad continúa vigente hasta el último día del mes en el que termine el estado de alarma. Es decir, si no se prorroga sería hasta el 31 de mayo. «Estamos en una incertidumbre e inseguridad jurídica. Por eso hay que dar certidumbre y seguridad extendiendo las ayudas al 30 de junio», ha proseguido.

Los autónomos han dejado de ingresar en lo que llevamos de crisis 14.000 millones de euros, según el presidente de ATA. Pero el gran problema es que «hay muchos colectivos que en la desescalada no pueden volver a la actividad y quien lo está haciendo lo hace a baja actividad». Además, añade que hay actividades, como las ferias, donde trabajan unos 40.000 autónomos, que están suspendidas en el tiempo. «Si no hay actividad, el autónomo no va a seguir pagando cotizaciones e impuestos, sino que se dará de baja», ha comentado.

Sobre las líneas de avales ICO, el presidente de ATA ha denunciado que de los 1,2 millones de autónomos que las han pedido, solo se las han concedido a 300.000, mientras que a otros 300.000 se las han denegado. El resto, unos 600.000, «están en el limbo». «No estamos muy contento con el funcionamiento de estas líneas ICO», ha expresado.

Además, también ha pedido que se pueda reanudar la actividad económica lo antes posibles en las provincias que no han pasado a la fase 1 para no terminar creando «trabajadores de primera y de segunda».

