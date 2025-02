ATA alerta de que este año pueden desaparecer 500.000 negocios

El parón de la economía está causando estragos entre los pequeños negocios en España. La mayoría están sin red, sin ayudas públicas y con la espada de Damocles de las facturas y el pago de impuestos, además de sin liquidez. Muchos no sobrevivirán al Covid-19 , devorados por los estragos de la pandemia y el escaso respaldo y eso significa que echarán, sin remedio, la persiana. Y con el cerrojazo vendrán también los despidos, a los que se verán abocados sin remedio. El motor del empleo en España amenaza con pararse. ATA reclama la vuelta a la actividad en toda España cuanto antes. Solo en el mes de abril se perdieron 41.250 autónomos en España, la mayor caída en 37 años.

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, alertó ayer de que si no se desliga la prestación por cese extraordinario de actividad del estado de alarma y se prolongan las ayudas al colectivo hasta el 30 de junio, como ha ocurrido con los ERTE, «desaparecerán 500.000 autónomos de aquí a final de año en el peor de los casos».

«No tiene sentido que los ERTE se hayan prorrogado hasta el 30 de junio y desligado del estado de alarma y el cese de actividad siga ligado», dice el también vicepresidente de la CEOE. Asegura que el Ejecutivo deberá darse prisa en cambiar la ley porque la ayuda está vinculada a la vigencia del real decreto del 14 de marzo, por lo que la vigencia de esta prestación decaería a final de mes.

Amor confía en que el Gobierno se muestre receptivo para acometer este cambio y que, como ha ocurrido con las regulaciones temporales de empleo, la prestación de los autónomos tenga sus peculiaridades. «Sería lo justo», afirma.

En estos momentos la prestación por cese de actividad continúa vigente hasta el último día del mes en el que termine el estado de alarma. Es decir, si no se prorroga sería hasta el 31 de mayo. «Estamos en una incertidumbre e inseguridad jurídica . Por eso hay que dar certidumbre y seguridad extendiendo las ayudas al 30 de junio», explicó.

Los autónomos han dejado de ingresar en lo que llevamos de crisis 14.000 millones de euros, según el presidente de ATA. Pero el gran problema es que «hay muchos colectivos que en la desescalada no pueden volver a la actividad y quien lo está haciendo lo hace a baja actividad». Amor añade que, además, hay actividades, como es el caso de las ferias, donde trabajan unos 40.000 autónomos, que están suspendidas en el tiempo. «Si no hay actividad, el autónomo no va a seguir pagando cotizaciones e impuestos, se dará de baja», avisó.

La mayoría de los autónomos no ingresan pero siguen pagando sus impuestos religiosamente en un escenario en el que falla también la liquidez. El acceso del colectivo a las líneas ICO está fallando. Lorenzo Amor aseguró ayer que las líneas de avales del ICO no están funcionado. Los datos que maneja el presidente de la mayor asociación de autónomos revelan que de los 1,2 millones que las han pedido, solo se las han concedido a 300.000, mientras que a otros 300.000 se las han denegado. El resto, unos 600.000, «están en el limbo». « No estamos muy contento con el funcionamiento de estas líneas », puntualizó.

Trabajar a dos velocidades

El presidente de ATA reclama que se pueda reanudar la actividad económica lo antes posible en las provincias que no han pasado a la fase 1 para no terminar creando «trabajadores de primera y de segunda».