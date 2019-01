En 2020, recesión. Virgencita, virgencita...

María Jesús Pérez

«En un par de años, para finales de 2020 aproximadamente, y teniendo en cuenta que 2019 acaba de estrenarse, como máximo, vuelta a la recesión», me dice convencido un economista español de renombre que prefiere no ser identificado por si las moscas. «Cuando uno acierta es un crac, cuando no, te tachan de catastrofista y de agorero y de exaltar a los mercados, así es que mi opinión que se quede entre tú y yo, aunque te aseguro que no soy el único que lo ve así». Pues... ¡espero que sea un agorero, francamente! Aunque me temo que no es el único economista que piensa así, porque consultando a varios expertos y buceando en informes recientes advierto bastante consenso.

El